У лондонцев два гола в пяти очных матчах.

В четверг, 6 января, состоится первый полуфинал Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем». Сделать ставку на топовый матч вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

«Арсенал» — «Ливерпуль»: где смотреть трансляцию Кубка лиги?

«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграют 6 января в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало матча — в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на сайте matchtv.ru, начало — в 22.40 по московскому времени.

«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч 6 января

После праздничного безумия в АПЛ, известного как Boxing Day, в Англии пришло время кубковых турниров. Сначала — первые полуфиналы Кубка лиги.

К этому турниру в Англии странное отношение. Его считают третьестепенным и периодически требуют отменить, чтобы облегчить календарь и снизить нагрузку на футболистов, а тренеры на ранних стадиях обычно дают поиграть резервистам. Но все меняется, когда дело доходит до решающих стадий. Все же речь идет о трофее, которым можно похвастать перед болельщиками и руководством.

Юрген Клопп. Фото Reuters

Для «Арсенала», чьи фанаты в последние годы не избалованы большими победами и сильными результатами, это особенно актуально. Но и «Ливерпуль» не будет играть спустя рукава — раз уж добрались до полуфинала и до трофея осталось совсем немного, нужно включаться.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Арсенал» небольшим фаворитом матча. Коэффициент на победу хозяев — 2.24, на «Ливерпуль» — 3.20, на ничью — 3.60.

Ковид оказывает серьезное влияние на английский футбол. Дело не только в переносах матча, но и в составах команд — положительный тест может прилететь хоть утром в день матча. Так, перед воскресным матчем с «Челси» «Ливерпуль» остался без Алиссона и Роберто Фирмино.

Красные — один из самых неудобных соперников для «Арсенала» в последнее время. «Канониры» не могут обыграть «Ливерпуль» в основное время на протяжении пяти матчей, забив в них всего два гола. А последние две встречи и вовсе завершились с общим счетом 0:7.

С другой стороны, за этот период в пять матчей «Арсенал» дважды победил «Ливерпуль» в серии пенальти — в Суперкубке Англии-2020 и Кубке лиги прошлого сезона. Но в полуфинале 11-метровые могут быть только после ответной игры.

А вот на факт, что «Арсенал» почти не забивает «Ливерпулю» в последнее время стоит обратить внимание.

Прогноз «СЭ»: индивидуальный тотал «Арсенала» меньше 1.5 гола с неплохим коэффициентом 1.83.

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