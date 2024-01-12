Клиенты PARI назвали Алькараса фаворитом Australian Open-2024
С 14 по 28 января в Мельбурне пройдет первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии. Аналитики букмекерской компании PARI назвали главных фаворитов престижного турнира и изучили их шансы добраться до решающих стадий соревнования.
Букмекеры считают главным фаворитом Открытого чемпионата Австралии Новака Джоковича. На триумф 36-летнего серба можно поставить по коэффициенту 2.00. Котировки на выход Ноле в финал составляют 1.57. Спрогнозировать его участие в полуфинале можно за 1.25.
В Мельбурне Джокович будет защищать титул победителя Australian Open. Всего на его счету десять трофеев в Мельбурне, также серб удерживает мировой рекорд по количеству триумфов на турнирах «Большого шлема» (24). В прошлом сезоне Джокович также выиграл Открытые чемпионаты Франции и США, победил на Итоговом турнире и завершил год в статусе первой ракетки мира.
По оценкам аналитиков букмекерской компании, помешать Джоковичу защитить титул способен в первую очередь Карлос Алькарас. Коэффициент на итоговую победу 20-летнего испанца составляет 4.00. Вероятность выхода второй ракетки мира в финал котируется за 2.25, в полуфинал — за 1.62. На счету Алькараса две победы на турнирах «Большого шлема»: в 2022 году — на Открытом чемпионате США, в 2023-м — на Уимблдоне, где он обыграл как раз Джоковича.
К числу основных претендентов на титул аналитики также относят четвертую ракетку мира — итальянца Янника Синнера. Ставки на его триумф на хардовых кортах Мельбурна принимаются за 7.00. Замыкает топ-4 третья ракетка мира, россиянин Даниил Медведев. Вероятность его победы в Австралии оценивается коэффициентом 10.0. Спрогнозировать выход 27-летнего Медведева или 22-летнего Синнера в финал турнира можно по коэффициенту 4.50, в полуфинал — 1.95 (итальянца) и 2.35 (российского спортсмена).
На счету Медведева по-прежнему одна победа на турнирах «Большого шлема» (в 2021 году в США над Джоковичем), при этом россиянин четырежды участвовал в финалах «Шлемов», в том числе дважды доходил до решающего матча на US Open. На счету Синнера нет таких успехов, но в прошлом году он играл в финале Итогового турнира, а также выиграл Кубок Дэвиса со сборной Италии.
Помимо Медведева, в заявочный список мужской сетки Australian Open попали еще пять россиян. Котировки на триумф Андрея Рублева составляют 50.0, Карена Хачанова — 150, Романа Сафиуллина — 250, Павла Котова и Александра Шевченко — 500.
Отметим также, что темными лошадками считаются немец Александр Зверев и датчанин Хольгер Руне. Поставить на чемпионство каждого из них можно за 25.00.
Клиенты букмекера считают главным фаворитом австралийского «мейджора» Карлоса Алькараса. На триумф испанца приходится 56% от общего объема ставок на исход турнира. Вторым фаворитом, по версии клиентов, стал Даниил Медведев: доля россиянина в общем объеме составила 16%. Новак Джокович стал лишь третьим по шансам претендентом на победу. В его пользу распределились 11% от всего объема пари.
Букмекер предлагает клиентам и дополнительные ставки на Australian Open. В частности, спрогнозировать победу в турнире любого из россиян предлагается по коэффициенту 7.50. Если победителем соревнования станет Алькарас или Медведев, сыграет ставка за 3.00. Вероятность встречи Медведева с Джоковичем в финале оценивается котировкой 7.00. Россиянин и серб играли друг с другом уже 15 раз, их последний матч состоялся в финале US Open 2023 и завершился победой Джоковича.
Открытый чемпионат Австралии пройдет в 112-й раз в истории. Призовой фонд турнира составит 59,13 млн долларов. Победители турнира в одиночном разряде получат 2 153 000, финалисты — 1 179 000.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5