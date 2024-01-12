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Клиенты PARI назвали Алькараса фаворитом Australian Open-2024

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Новак Джокович и Карлос Алькарас.
Фото Getty Images

С 14 по 28 января в Мельбурне пройдет первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии. Аналитики букмекерской компании PARI назвали главных фаворитов престижного турнира и изучили их шансы добраться до решающих стадий соревнования.

Букмекеры считают главным фаворитом Открытого чемпионата Австралии Новака Джоковича. На триумф 36-летнего серба можно поставить по коэффициенту 2.00. Котировки на выход Ноле в финал составляют 1.57. Спрогнозировать его участие в полуфинале можно за 1.25.

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В Мельбурне Джокович будет защищать титул победителя Australian Open. Всего на его счету десять трофеев в Мельбурне, также серб удерживает мировой рекорд по количеству триумфов на турнирах «Большого шлема» (24). В прошлом сезоне Джокович также выиграл Открытые чемпионаты Франции и США, победил на Итоговом турнире и завершил год в статусе первой ракетки мира.

По оценкам аналитиков букмекерской компании, помешать Джоковичу защитить титул способен в первую очередь Карлос Алькарас. Коэффициент на итоговую победу 20-летнего испанца составляет 4.00. Вероятность выхода второй ракетки мира в финал котируется за 2.25, в полуфинал — за 1.62. На счету Алькараса две победы на турнирах «Большого шлема»: в 2022 году — на Открытом чемпионате США, в 2023-м — на Уимблдоне, где он обыграл как раз Джоковича.

К числу основных претендентов на титул аналитики также относят четвертую ракетку мира — итальянца Янника Синнера. Ставки на его триумф на хардовых кортах Мельбурна принимаются за 7.00. Замыкает топ-4 третья ракетка мира, россиянин Даниил Медведев. Вероятность его победы в Австралии оценивается коэффициентом 10.0. Спрогнозировать выход 27-летнего Медведева или 22-летнего Синнера в финал турнира можно по коэффициенту 4.50, в полуфинал — 1.95 (итальянца) и 2.35 (российского спортсмена).

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На счету Медведева по-прежнему одна победа на турнирах «Большого шлема» (в 2021 году в США над Джоковичем), при этом россиянин четырежды участвовал в финалах «Шлемов», в том числе дважды доходил до решающего матча на US Open. На счету Синнера нет таких успехов, но в прошлом году он играл в финале Итогового турнира, а также выиграл Кубок Дэвиса со сборной Италии.

Помимо Медведева, в заявочный список мужской сетки Australian Open попали еще пять россиян. Котировки на триумф Андрея Рублева составляют 50.0, Карена Хачанова — 150, Романа Сафиуллина — 250, Павла Котова и Александра Шевченко — 500.

Отметим также, что темными лошадками считаются немец Александр Зверев и датчанин Хольгер Руне. Поставить на чемпионство каждого из них можно за 25.00.

Клиенты букмекера считают главным фаворитом австралийского «мейджора» Карлоса Алькараса. На триумф испанца приходится 56% от общего объема ставок на исход турнира. Вторым фаворитом, по версии клиентов, стал Даниил Медведев: доля россиянина в общем объеме составила 16%. Новак Джокович стал лишь третьим по шансам претендентом на победу. В его пользу распределились 11% от всего объема пари.

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Букмекер предлагает клиентам и дополнительные ставки на Australian Open. В частности, спрогнозировать победу в турнире любого из россиян предлагается по коэффициенту 7.50. Если победителем соревнования станет Алькарас или Медведев, сыграет ставка за 3.00. Вероятность встречи Медведева с Джоковичем в финале оценивается котировкой 7.00. Россиянин и серб играли друг с другом уже 15 раз, их последний матч состоялся в финале US Open 2023 и завершился победой Джоковича.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в 112-й раз в истории. Призовой фонд турнира составит 59,13 млн долларов. Победители турнира в одиночном разряде получат 2 153 000, финалисты — 1 179 000.

Теннис
Australian Open
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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Балтика – Сочи
 - : -
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