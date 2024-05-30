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Котов ответил победой на хамство парижской публики. Россиянин великолепен на «Ролан Гаррос»

Котов обыграл Вавринку и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Теннисист Павел Котов
Павел Котов на «Ролан Гаррос».
Фото AFP
Павел вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, где сыграет с Янником Синнером.

«Ролан Гаррос». Второй круг. Мужчины
Павел Котов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 7:6 (7:5), 6:4, 1:6, 7:6 (7:5)

«Ролан Гаррос» только начался, а россиянин Павел Котов уже стал одним из его героев, выдав два шикарных матча подряд и впервые в карьере выйдя в третий круг турнира «Большого шлема». Вслед за «сеяным» британцем Кэмероном Норри 25-летний Павел, несмотря на жесткое давление трибун, одолел и знаменитого швейцарского ветерана Стэна Вавринку и теперь постарается остановить одного из главных фаворитов Открытого чемпионата Франции итальянца Янника Синнера. Как бы ни сложился предстоящий поединок со второй ракеткой мира, можно констатировать, что у нас появился еще один очень сильный и самобытный теннисист.

Выигрывает в память о тренере

Впервые Котов заставил говорить о себе чуть больше года назад, когда в статусе 114-й ракетки мира добрался до полуфинала турнира ATP 250 в марроканском Марракеше. А несколько дней спустя влип в неприятную историю — оскорбил во время встречи первого круга квалификации «мастерса» в Мадриде свою маму Лилию, активно подсказывавшую с трибун. Правда, сразу же извинился перед ней после игры. А затем еще и продолжил извиняться на видео: «Не всегда, к сожалению, удается держать себя в руках, бывают и такие моменты. Матч сегодня был очень тяжелый, непростой. Я сам прекрасно понимаю, что плохой пример подал таким отвратительным поведением. Всякое бывает, как говорится. Всем добра, и желаю всем держать себя в руках и не совершать таких действий».

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Безусловно, мама, которая очень плотно занимается карьерой сына, его сразу простила. А сам Павел вскоре признался, что перед турниром в Марракеше перенес серьезную потерю — от онкологии скончался его тренер Иван Поляков, который всегда в него очень верил и помог совершить прорыв в результатах. Тогда Котов заявил, что все успехи хочет посвятить своему умершему наставнику. Он вспоминал Полякова осенью 2023-го после своего первого финала ATP в Стокгольме, в котором в равной борьбе уступил французу Гаэлю Монфису, а также после своей победы на старте нынешнего «Ролан Гаррос» в пяти сетах над британцем Кэмероном Норри, случившейся 27 мая, в день рождения столь важного для него наставника.

Теннисист Павел Котов
Павел Котов.
Фото Reuters

«Я проиграл Кэмерону год назад в Барселоне, а именно сегодня никак не мог проиграть. Готов был умереть, но выиграть», — отметил тогда Павел. На корте он провел 4 часа и 11 минут — больше было только в Мельбурне на январском Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне он впервые вышел во второй круг турнира «Большого шлема», переиграв француза Артура Риндеркнеха также в пяти сетах за 4 часа и 40 минут. Тем самым Павел опроверг скептиков, которые считали, что он, скажем так, слишком плотного телосложения для современного тенниса — его вес составляет 89 кг при росте 191 см.

Кстати, в отличие от большинства соотечественников-теннисистов Павел предпочитает тренироваться не за границей, а в России. Точнее, в Москве в клубе «Будь здоров». По итогам прошлого сезона он вошел в топ-70 рейтинга ATP, а перед «Ролан Гаррос» поднялся на пока рекордную для себя 56-ю строчку. Известно о нескольких увлечениях Павла — он очень любит конструкторы «Лего», а также фанатеет от фильмов и книг о Гарри Поттере, покупая в разных странах связанные с этой сагой вещи. В частности, в Нью-Йорке прикупил в специализированном магазине для коллекции волшебные палочки.

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Зря гудели, ревели и улюлюкали

Что же касается непосредственно игры, то сам Котов для официального сайта ATP сообщил: «Любимый удар — форхенд, любимое покрытие — хард, любимый турнир — Уимблдон, а любимый город в теннисном туре — Париж». И в своем любимом городе он сейчас показывает просто великолепный теннис. Форхенд у него действительно мощный и немного нестандартный, вращение часто ставит соперников в тупик. Но и подача с ударом слева у Котова в полном порядке. Хватает ему и креативности, что он доказал во встрече с экс-чемпионом «Ролан Гаррос» Вавринкой.

Теннисист Стэн Вавринка
Стэн Вавринка.
Фото Reuters

Кстати, этот матч второго круга вообще не должен был состояться в четвертый день турнира. Изначально он был запланирован на корте № 14. Все игры на этом и других кортах без крыши были отменены в среду из-за дождя, однако именно эту встречу решили перенести последним запуском на арену Сюзанн Ленглен. Матч со Стэном, показавшим, пожалуй, свой лучший теннис в сезоне, продолжался четыре сета и 3 часа и 40 минут. Причем Котову пришлось бороться не только с 39-летним суперветераном, но и с печально знаменитой парижской публикой.

Ранее бельгиец Давид Гоффен пожаловался, что в игре с восходящей звездой из Франции Джованни Мпетши Перрикаром на трибунах творился настоящий беспредел: «Когда тебя оскорбляют три с половиной часа, ожидаешь вмешательства судьи на вышке. То, что произошло сегодня, зашло слишком далеко, есть люди, которые пришли с единственной целью — раздражать. Они даже плевали в меня жвачкой». Гоффен, кстати, выиграл, а финалист «мастерса» в Риме чилиец Николас Джарри во встрече с французом Корентеном Муте не выдержал хамского поведения трибун и проиграл. Но Котов выдержал, хотя болельщики вели себя некрасиво. Они постоянно улюлюкали и гудели в адрес россиянина, радостно ревели после его ошибок, в том числе и двойных.

Теннисист Павел Котов
Павел Котов.
Фото AFP

Однако Павел сумел сохранить спокойствие, в том числе благодаря маме, которая с трибуны поддерживала, советовала и даже наматывала овергрип (верхнюю обмотку) на ручку его ракетки. Он ответил шикарным теннисом. Причем даже не боялся провоцировать враждебно настроенную публику победными жестами после красивых розыгрышей. Да, был небольшой провал — проигранный третий сет и 1:3 в четвертом, но неприятности удалось преодолеть. Россиянин прекрасно двигался, грамотно играл позиционно, задергал Стэна укороченными и заслуженно победил. А после матча не без вызова сказал «Хочу сказать зрителям на трибунах большое спасибо. Вы дали мне очень много энергии!»

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Затем он также продолжил «зажигать», рассказав, как будет готовиться к игре с Синнером: «Наверное, схожу в «Макдоналдс», немножко восстановлюсь. Очень уж много потратил килокалорий за первые два матча». Янника он назвал великим игроком, который его немного пугает. Ранее россиянин и итальянец встречались в Мадриде — тогда Синнер выиграл 6:2, 7:5, но Павел вел во второй партии 5:3 и имел определенные шансы. Безусловно, он способен дать бой звездному итальянцу.

Теннис
Ролан Гаррос
Павел Котов
Стэн Вавринка
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