«Порту» — «Атлетико»: Симеоне останется без евровесны?
1 ноября «Атлетико» сыграет последний лигочемпионский матч этого сезона — соперником команды Диего Симеоне станет «Порту». Игра начнется в 20.45 по московскому времени на стадионе «Драгау», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 20.30 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Атлетико» 1 ноября 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ с небольшим перевесом считает фаворитами хозяев. Поставить на победу «Порту» можно за 2.45, это примерно 40% вероятности. Успех «Атлетико» идет за 3.00 (33%), ничья — за 3.40 (27%).
Если считаете, что команда Симеоне не уступит на выезде, оформите ставку за 1.59.
Можете подстраховать команды при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.42, Ф2(0) — за 2.12.
Эксперты не ждут результативного матча — на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.85. На это есть причины: в пяти матчах «Атлетико» в этой Лиге чемпионов «верх» по голам прошел всего один раз. Правда, напротив «Порту», в играх которого больше двух голов забивали четыре раза, так что можно присмотреться к ТБ 2.5 за 2.02.
Вариант «обе забьют» на групповом этапе зашел два раза у «Атлетико» и один раз у «Порту», взять его можно за 1.81. Обратный исход оценили в 2.00.
За десять матчей «Атлетико» и «Порту» в ЛЧ были показаны три красные карточки. Одна из них была получена игроком португальского клуба в первом матче на «Ванда Метрополитано» — с поля был изгнан Мехди Тареми. Если ждете агрессивный матч и удаление, поставьте на такой исход за 4.00.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.20.
«Порту» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 1 ноября 2022 года
В «Порту» могут гордиться тем, что в настолько конкурентной группе оставили позади «Атлетико» с «Байером» и пробились в плей-офф. В прошлом году португальцы по итогам этапа отправились в Лигу Европы, а в этом могут даже занять первое место. А еще «драконы» готовятся оставить команду Диего Симеоне без евровесны впервые за много лет. Для этого «Байер» должен одолеть «Брюгге», а португальцы — не проиграть испанцам.
Учитывая последние результаты в Лиге чемпионов, такой исход вполне реален. «Порту» оступился в двух первых матчах группового этапа, получив совокупно шесть мячей от «Атлетико» и «Брюгге», но международная пауза явно пошла «драконам» на пользу. Они победили в трех матчах подряд с общим счетом 9:0, в том числе выключили из гонки за плей-офф «Байер» и вернули должок «Брюгге» (4:0). С 30 сентября португальцы вообще проиграли только один матч — «Бенфике» в чемпионате, но кто видел игру «орлов» с «Ювентусом», вряд ли этому удивлены. Остальные встречи «Порту» выиграл с общим счетом 21:2. Учитывая, что «Атлетико» на групповом этапе забивает в среднем меньше мяча за игру, при такой стойкой португальской обороне стоит присмотреться к варианту ИТМ2 (1.5) за 1.49.
Мадридцы покидают Лигу чемпионов совершенно заслуженно. Если «Порту» после двух поражений сделал выводы и исправился, то «Атлетико» после победы в первой встрече развалился и идет на серии из четырех матчей в ЛЧ без побед. При этом две последние ничьи могли стать победами, если бы команда Симеоне реализовала все свои супермоменты (которых набралось на 2.33 xG) против «Брюгге» дома и если бы Карраско реализовал пенальти в добавленное время игры с «Байером», однако этого не произошло. Теперь «Атлетико» может вообще остаться без евровесны — впервые с сезона-2010/11.
Прогноз и ставка на матч «Порту» — «Атлетико»
Прямо сейчас «Порту» выглядит куда предпочтительнее соперника. С 30 сентября «драконы» пропустили всего два мяча (один из них — автогол, второй был получен в меньшинстве в португальском класико). При этом еще ни разу в октябре «Порту» не забивал меньше двух мячей.
«Атлетико» же давно не производит впечатление команды с идеальной обороной: в ЛЧ команда пропустила семь мячей в пяти играх, в ла лиге в последнем туре получила три гола от «Кадиса» с 19-го места (2:3). «Порту» — команда значительно выше классом, чем аутсайдер примеры, да еще матч для них домашний. На «Драгау» хозяева забивают в этом сезоне во всех турнирах в среднем 2.5 гола за 90 минут. Такого же результата стоит ждать от них в предстоящей встрече.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.34.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2