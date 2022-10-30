Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Порту» — «Атлетико»: Симеоне останется без евровесны?

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Атлетико» 1 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Диего Симеоне.
Фото Global Look Press
Испанцы провалили групповой этап ЛЧ.

1 ноября «Атлетико» сыграет последний лигочемпионский матч этого сезона — соперником команды Диего Симеоне станет «Порту». Игра начнется в 20.45 по московскому времени на стадионе «Драгау», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 20.30 мск.

Лига чемпионов. Группа B
01 нояб, 21:45. do Dragao (Порту)
Порту
Атлетико

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Атлетико» 1 ноября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ с небольшим перевесом считает фаворитами хозяев. Поставить на победу «Порту» можно за 2.45, это примерно 40% вероятности. Успех «Атлетико» идет за 3.00 (33%), ничья — за 3.40 (27%).

Если считаете, что команда Симеоне не уступит на выезде, оформите ставку за 1.59.

Можете подстраховать команды при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.42, Ф2(0) — за 2.12.

Эксперты не ждут результативного матча — на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.85. На это есть причины: в пяти матчах «Атлетико» в этой Лиге чемпионов «верх» по голам прошел всего один раз. Правда, напротив «Порту», в играх которого больше двух голов забивали четыре раза, так что можно присмотреться к ТБ 2.5 за 2.02.

Квинси Промес. «Спартак» — «Торпедо»: шанс для Промеса оторваться в гонке бомбардиров

Вариант «обе забьют» на групповом этапе зашел два раза у «Атлетико» и один раз у «Порту», взять его можно за 1.81. Обратный исход оценили в 2.00.

За десять матчей «Атлетико» и «Порту» в ЛЧ были показаны три красные карточки. Одна из них была получена игроком португальского клуба в первом матче на «Ванда Метрополитано» — с поля был изгнан Мехди Тареми. Если ждете агрессивный матч и удаление, поставьте на такой исход за 4.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.20.

«Порту» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 1 ноября 2022 года

В «Порту» могут гордиться тем, что в настолько конкурентной группе оставили позади «Атлетико» с «Байером» и пробились в плей-офф. В прошлом году португальцы по итогам этапа отправились в Лигу Европы, а в этом могут даже занять первое место. А еще «драконы» готовятся оставить команду Диего Симеоне без евровесны впервые за много лет. Для этого «Байер» должен одолеть «Брюгге», а португальцы — не проиграть испанцам.

Криштиану Роналду. «МЮ» — «Вест Хэм»: истерика Роналду — единственный шанс гостей?

Учитывая последние результаты в Лиге чемпионов, такой исход вполне реален. «Порту» оступился в двух первых матчах группового этапа, получив совокупно шесть мячей от «Атлетико» и «Брюгге», но международная пауза явно пошла «драконам» на пользу. Они победили в трех матчах подряд с общим счетом 9:0, в том числе выключили из гонки за плей-офф «Байер» и вернули должок «Брюгге» (4:0). С 30 сентября португальцы вообще проиграли только один матч — «Бенфике» в чемпионате, но кто видел игру «орлов» с «Ювентусом», вряд ли этому удивлены. Остальные встречи «Порту» выиграл с общим счетом 21:2. Учитывая, что «Атлетико» на групповом этапе забивает в среднем меньше мяча за игру, при такой стойкой португальской обороне стоит присмотреться к варианту ИТМ2 (1.5) за 1.49.

Мадридцы покидают Лигу чемпионов совершенно заслуженно. Если «Порту» после двух поражений сделал выводы и исправился, то «Атлетико» после победы в первой встрече развалился и идет на серии из четырех матчей в ЛЧ без побед. При этом две последние ничьи могли стать победами, если бы команда Симеоне реализовала все свои супермоменты (которых набралось на 2.33 xG) против «Брюгге» дома и если бы Карраско реализовал пенальти в добавленное время игры с «Байером», однако этого не произошло. Теперь «Атлетико» может вообще остаться без евровесны — впервые с сезона-2010/11.

Клаудиньо. «Краснодар» — «Зенит»: Малком и Клаудиньо устроят Жога Бониту

Прогноз и ставка на матч «Порту» — «Атлетико»

Прямо сейчас «Порту» выглядит куда предпочтительнее соперника. С 30 сентября «драконы» пропустили всего два мяча (один из них — автогол, второй был получен в меньшинстве в португальском класико). При этом еще ни разу в октябре «Порту» не забивал меньше двух мячей.

«Атлетико» же давно не производит впечатление команды с идеальной обороной: в ЛЧ команда пропустила семь мячей в пяти играх, в ла лиге в последнем туре получила три гола от «Кадиса» с 19-го места (2:3). «Порту» — команда значительно выше классом, чем аутсайдер примеры, да еще матч для них домашний. На «Драгау» хозяева забивают в этом сезоне во всех турнирах в среднем 2.5 гола за 90 минут. Такого же результата стоит ждать от них в предстоящей встрече.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.34.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Порту
0
Читайте также
Овечкин отметился голом в победном матче «Вашингтона» с «Нэшвиллом»
Кузьменко и Михеев набрали по два очка в матче против «Питтсбурга»
Давка в Сеуле. Главное
В ДНР сообщили о бессистемном применении ВСУ американских ракет HARM
Блинкен призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«МЮ» — «Вест Хэм»: истерика Роналду — единственный шанс гостей?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости