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Сегодня, 13:15

Чемпионский гол Сергеева в ворота «Спартака» принес клиенту ФОНБЕТ выигрыш почти в 4,5 млн рублей

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Иван Сергеев.
Фото ФК «Зенит»
Квинси не удалось украсть у автора ставки счастье.

7 мая в РПЛ состоялся самый ожидаемый матч весны — «Спартак» в Санкт-Петербурге сразился с «Зенитом». Встреча получилась максимально насыщенной и боевой: здесь были и пять голов, и удаление, и неоднозначные моменты, и неудавшийся камбэк красно-белых, и эпичная развязка. Именно последняя принесла клиенту букмекерской компании ФОНБЕТ особенное удовлетворение, ведь он поставил 2,85 млн рублей на победу хозяев с коэффициентом 1.53 и стал обладателем 4 360 500 рублей.

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Для автора ставки матч начался замечательно: уже на 12-й минуте Клаудиньо запрессинговал Селихова и вынудил вратаря «Спартака» допустить чудовищную ошибку, которая привела к голу. Казалось, что начало разгрому красно-белых положено, но команда Гильермо Абаскаля не собиралась сдаваться так рано. На 33-й Кейта ускользнул от центральных защитников «Зенита» и откликнулся на передачу Промеса, вогнав мяч по сути в пустые ворота.

Первый тайм завершился бы вничью, но за пять минут до перерыва сине-бело-голубые организовали симпатичную атаку в стиле самого «Спартака» — после нескольких «стеночек» Мостовой пробил из штрафной и через рикошет попал точно в угол. Этот гол наверняка успокоил автора ставки, а удаление Дуарте на 75-й минуте за жестокий подкат в ногу Малкома вселило уверенность в итоговой победе. Однако москвичи сделали все возможное, чтобы «Зенит» не отпраздновал победу и чемпионство: Чистяков сфолил в штрафной, а Промес оформил 18-й мяч в сезоне.

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«Немножко было ощущение, что упустили победу, но позвонили в «камбэчную», позвали Ваню, и он решил все вопросы», — забавно высказался после матча Михаил Кержаков. На 87-й минуте Семак заглянул в будущее и выпустил на поле Ивана Сергеева с Густаво Мантуаном. И именно бразилец с русским организовали решающий эпизод встречи: полузащитник навесил-прострелил в штрафную, а нападающий элегантно срезал мяч в дальний угол. 3:2, «Зенит» — чемпион, а клиент ФОНБЕТ забрал выигрыш в 4 360 500 рублей.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Бензема и Холанн — виртуозы атаки. С ними «Реал» и «Сити» не дадут заскучать
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
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