ЦСКА — СКА: Окулов и Хайруллин наконец подарят зрителям яркое зрелище
17 января в регулярном чемпионате КХЛ состоится суперматч, в котором ЦСКА сразится с первым участником плей-офф нового сезона — санкт-петербургским СКА. Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. Насладиться хоккеем в исполнении двух топ-команд в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, старт трансляции — в 19.00 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — СКА 17 января 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали небольшое предпочтение москвичам. На победу команды Сергея Федорова в основное время можно поставить с коэффициентом 2.50, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья идет за 3.60 (22%), успех СКА — за 2.65 (38%).
ЦСКА победил питерцев в последних двух матчах КХЛ в основное время. На то, что в этот раз коллектив Ротенберга не уступит по итогам часа игры, котировка — 1.49.
Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.85, гостей — в 1.95.
Считаете, что обе команды забросят как минимум по две шайбы? Такое условие можно взять за 1.75.
Кто откроет счет? ЦСКА — 1.84, СКА — 1.90, на отсутствие голов коэффициент — 48.0.
На результативный бросок лучшего бомбардира КХЛ Марата Хайруллина котировка — 2.55, на гол лидера атаки ЦСКА Константина Окулова — 2.03.
Ничья хотя бы в одном периоде оценена в 1.31.
ЦСКА — СКА: прогноз и анализ матча КХЛ 17 января 2022 года
Обе команды в отличной форме: у ЦСКА семь побед в восьми последних матчах (пять в основное время), у СКА — четыре в ряд. Успех во встрече с «Амуром» (3:1) позволил санкт-петербуржцам первыми квалифицироваться в плей-офф — отрыв от того же ЦСКА уже 13 баллов (но у него две игры в запасе), а от восьмого места — аж 33.
Теперь коллектив Романа Ротенберга может решать второстепенные задачи: налаживать взаимодействие игроков и спокойно набивать статистику — красно-синие как раз первые по заброшенным шайбам (178) и могут упрочить лидерство в КХЛ. Сейчас СКА в среднем забивает по 3.42 гола за игру, но в последних двух встречах с ЦСКА этот показатель был значительно ниже — коллектив из Северной столицы оформил всего по одной шайбе. На то, что в предстоящей игре гости забросят больше двух раз, котировка — 2.00.
Команда Федорова тоже может ни о чем не беспокоиться — она обязательно сыграет в Кубке Гагарина, потому что растерять преимущество в 20 очков над минским «Динамо» просто невозможно. Тем более в последние недели ЦСКА вышел на отличные мощности: проиграл лишь «Автомобилисту» в гостях (2:4), но расправился с «Динамо» (3:2 ОТ), «Локомотивом» (2:1 ОТ) и СКА (3:1).
У ЦСКА, как и у СКА, полный порядок с атакой — хозяева предстоящего матча забросили 148 шайб и занимают по этому показателю второе место в КХЛ. Это произошло во многом благодаря лидерам нападения Каменеву и Окулову: на их счету 31 результативный бросок.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА
Нас ждет интересный матч без турнирной подоплеки: СКА задачу уже решил, ЦСКА устроит и второе место — гнаться во весь опор за конкурентом команда Федорова не станет. Важнее здоровыми и сильными подойти к плей-офф.
Последние встречи команд получились не слишком яркими, несмотря на мощь атакующих линий: в двух крайних прошел «низ», в пяти из шести было заброшено меньше пяти шайб. Теперь же соперники могут сыграть открыто и показать результативный хоккей на радость зрителям — может даже повторят результативность ноябрьского матча. Тогда ЦСКА и СКА общими усилиями забросили восемь шайб
Рекомендуемая ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2