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ЦСКА — СКА: Окулов и Хайруллин наконец подарят зрителям яркое зрелище

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — СКА 17 января 2023 года
Евгений Коростелев
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ХК ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА
Два последних дерби не оправдали ожидания.

17 января в регулярном чемпионате КХЛ состоится суперматч, в котором ЦСКА сразится с первым участником плей-офф нового сезона — санкт-петербургским СКА. Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. Насладиться хоккеем в исполнении двух топ-команд в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, старт трансляции — в 19.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — СКА 17 января 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали небольшое предпочтение москвичам. На победу команды Сергея Федорова в основное время можно поставить с коэффициентом 2.50, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья идет за 3.60 (22%), успех СКА — за 2.65 (38%).

ЦСКА победил питерцев в последних двух матчах КХЛ в основное время. На то, что в этот раз коллектив Ротенберга не уступит по итогам часа игры, котировка — 1.49.

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Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.85, гостей — в 1.95.

Считаете, что обе команды забросят как минимум по две шайбы? Такое условие можно взять за 1.75.

Кто откроет счет? ЦСКА — 1.84, СКА — 1.90, на отсутствие голов коэффициент — 48.0.

На результативный бросок лучшего бомбардира КХЛ Марата Хайруллина котировка — 2.55, на гол лидера атаки ЦСКА Константина Окулова — 2.03.

Ничья хотя бы в одном периоде оценена в 1.31.

ЦСКА — СКА: прогноз и анализ матча КХЛ 17 января 2022 года

Обе команды в отличной форме: у ЦСКА семь побед в восьми последних матчах (пять в основное время), у СКА — четыре в ряд. Успех во встрече с «Амуром» (3:1) позволил санкт-петербуржцам первыми квалифицироваться в плей-офф — отрыв от того же ЦСКА уже 13 баллов (но у него две игры в запасе), а от восьмого места — аж 33.

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Теперь коллектив Романа Ротенберга может решать второстепенные задачи: налаживать взаимодействие игроков и спокойно набивать статистику — красно-синие как раз первые по заброшенным шайбам (178) и могут упрочить лидерство в КХЛ. Сейчас СКА в среднем забивает по 3.42 гола за игру, но в последних двух встречах с ЦСКА этот показатель был значительно ниже — коллектив из Северной столицы оформил всего по одной шайбе. На то, что в предстоящей игре гости забросят больше двух раз, котировка — 2.00.

Команда Федорова тоже может ни о чем не беспокоиться — она обязательно сыграет в Кубке Гагарина, потому что растерять преимущество в 20 очков над минским «Динамо» просто невозможно. Тем более в последние недели ЦСКА вышел на отличные мощности: проиграл лишь «Автомобилисту» в гостях (2:4), но расправился с «Динамо» (3:2 ОТ), «Локомотивом» (2:1 ОТ) и СКА (3:1).

У ЦСКА, как и у СКА, полный порядок с атакой — хозяева предстоящего матча забросили 148 шайб и занимают по этому показателю второе место в КХЛ. Это произошло во многом благодаря лидерам нападения Каменеву и Окулову: на их счету 31 результативный бросок.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА

Нас ждет интересный матч без турнирной подоплеки: СКА задачу уже решил, ЦСКА устроит и второе место — гнаться во весь опор за конкурентом команда Федорова не станет. Важнее здоровыми и сильными подойти к плей-офф.

Последние встречи команд получились не слишком яркими, несмотря на мощь атакующих линий: в двух крайних прошел «низ», в пяти из шести было заброшено меньше пяти шайб. Теперь же соперники могут сыграть открыто и показать результативный хоккей на радость зрителям — может даже повторят результативность ноябрьского матча. Тогда ЦСКА и СКА общими усилиями забросили восемь шайб

Рекомендуемая ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.65.

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ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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 12
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Спартак

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 6
И К Ж
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 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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