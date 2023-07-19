Итоги Кубка PARI Премьер: «Црвена Звезда» — самый прибыльный клуб для клиентов, «Зенит» сорвал ставку в полмиллиона
Букмекерская компания PARI поделилась данными по итогам предсезонного международного турнира «Кубок PARI Премьер», проходившего в Санкт-Петербурге. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI Алексей Бабичев рассказал, кого видели фаворитами турнира российские букмекеры и какие команды принесли компании больше всего прибыли.
Выигрыши и проигрыши
Решающая игра между турецким «Фенербахче» и сербской «Црвеной Звездой» состоялась 12 июля. Команда из Белграда одержала уверенную победу со счетом 3:1, третью подряд на товарищеском Кубке. В итоге чемпионы Сербии стали победителями турнира.
Такой результат не стал неожиданностью для клиентов PARI: самым крупным выигрышем с коэффициентом 1.67 оказалась ставка на то, что «Црвена Звезда» не проиграет турецкому клубу. Игрок получил чистый выигрыш в размере 301 500 рублей со ставки в 450 000 рублей.
При этом есть клиент PARI, который поставил 500 000 рублей на то, что «Зенит» забьет больше одного мяча в игре с «Црвеной Звездой». В итоге зенитовцы не только не смогли пробить нужный тотал, но и вовсе уступили сербам со счетом 1:2, пропустив решающий мяч с пенальти под занавес встречи.
Лучшие и худшие матчи по обороту и GGR
Лучшим матчем турнира по обороту стала далеко не самая зрелищная игра «Зенита» с «Фенербахче», закончившаяся сухой ничьей 0:0 и серией пенальти. Однако она составила около трети от общей доли оборота всего Кубка. Эта же встреча стала самой успешной для PARI: на нее пришлось более 60% от общей прибыли компании по итогам турнира.
Худшие показатели по обороту — менее 10% — у матча «Фенербахче» с «Нефтчи», который закрывал программу турнира. В этой игре турки ожидаемо заняли почетное третье место. Кроме того, отметим, что решающий матч между «Фенербахче» и «Црвеной Звездой» стал самым удачным для клиентов и, соответственно, убыточным для PARI.
Лучшие и худшие команды по обороту и GGR
Стоит также отметить, что больше всего ставок PARI принял на матчи с участием «Зенита» и меньше всего — с участием «Нефтчи». При этом самый высокий результат по части прибыли компания зафиксировала на матчах «Фенербахче», а клиенты чаще всего получали выигрыш по ставкам на встречи «Црвены Звезды».
Live/прематч
Чаще всего игроки ставили на матчи турнира в лайве — в среднем от 60 до 70% от общего оборота ставок приходилось на live-пари. Тем не менее прематч-ставки составили более 70% от GGR, который зафиксировала PARI по итогам Кубка PARI Премьер.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -