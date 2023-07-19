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Итоги Кубка PARI Премьер: «Црвена Звезда» — самый прибыльный клуб для клиентов, «Зенит» сорвал ставку в полмиллиона

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Сергей Семак и Зелимхан Бакаев.
Фото ФК «Зенит»

Букмекерская компания PARI поделилась данными по итогам предсезонного международного турнира «Кубок PARI Премьер», проходившего в Санкт-Петербурге. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI Алексей Бабичев рассказал, кого видели фаворитами турнира российские букмекеры и какие команды принесли компании больше всего прибыли.

Выигрыши и проигрыши

Решающая игра между турецким «Фенербахче» и сербской «Црвеной Звездой» состоялась 12 июля. Команда из Белграда одержала уверенную победу со счетом 3:1, третью подряд на товарищеском Кубке. В итоге чемпионы Сербии стали победителями турнира.

Такой результат не стал неожиданностью для клиентов PARI: самым крупным выигрышем с коэффициентом 1.67 оказалась ставка на то, что «Црвена Звезда» не проиграет турецкому клубу. Игрок получил чистый выигрыш в размере 301 500 рублей со ставки в 450 000 рублей.

При этом есть клиент PARI, который поставил 500 000 рублей на то, что «Зенит» забьет больше одного мяча в игре с «Црвеной Звездой». В итоге зенитовцы не только не смогли пробить нужный тотал, но и вовсе уступили сербам со счетом 1:2, пропустив решающий мяч с пенальти под занавес встречи.

Лучшие и худшие матчи по обороту и GGR

Лучшим матчем турнира по обороту стала далеко не самая зрелищная игра «Зенита» с «Фенербахче», закончившаяся сухой ничьей 0:0 и серией пенальти. Однако она составила около трети от общей доли оборота всего Кубка. Эта же встреча стала самой успешной для PARI: на нее пришлось более 60% от общей прибыли компании по итогам турнира.

Худшие показатели по обороту — менее 10% — у матча «Фенербахче» с «Нефтчи», который закрывал программу турнира. В этой игре турки ожидаемо заняли почетное третье место. Кроме того, отметим, что решающий матч между «Фенербахче» и «Црвеной Звездой» стал самым удачным для клиентов и, соответственно, убыточным для PARI.

Лучшие и худшие команды по обороту и GGR

Стоит также отметить, что больше всего ставок PARI принял на матчи с участием «Зенита» и меньше всего — с участием «Нефтчи». При этом самый высокий результат по части прибыли компания зафиксировала на матчах «Фенербахче», а клиенты чаще всего получали выигрыш по ставкам на встречи «Црвены Звезды».

Live/прематч

Чаще всего игроки ставили на матчи турнира в лайве — в среднем от 60 до 70% от общего оборота ставок приходилось на live-пари. Тем не менее прематч-ставки составили более 70% от GGR, который зафиксировала PARI по итогам Кубка PARI Премьер.

Футбол
ФК Зенит
ФК Нефтчи
ФК Фенербахче
ФК Црвена Звезда
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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15
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 - : -
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Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
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 - : -
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 - : -
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