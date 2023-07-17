Прогнозы на спорт
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

17 июля, 23:45

Три монструозных выигрыша на финале Уимблдона: клиенты ФОНБЕТ суммарно забрали 27,5 млн рублей

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press
Упорство Алькараса принесло победу не ему одному.

В воскресенье, 16 июля, в Великобритании завершился третий в сезоне турнир «Большого шлема». В решающем матче в мужском одиночном разряде семикратный чемпион Новак Джокович устроил потрясающую и изматывающую битву с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Победителем из почти 5-часовой игры вышел испанец — 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.

Игроки БАТЭ и &laquo;Партизани&raquo; в&nbsp;первом матче. БАТЭ с трудом добыл ничью против «Партизани». Что ждет белорусов во втором матче?

Букмекерская компания ФОНБЕТ поделилась самыми головокружительными успехами клиентов — счастливчиков наверняка было немало, но на фоне остальных выделились трое. Один беттор поставил 1 311 000 рублей на победу Алькараса под коэффициент 2.60 и стал обладателем 3 408 600 рублей. Второй также поверил в испанца и взял его успех с той же котировкой, но рискнул значительно большей суммой — 3 510 000 рублей. Его выигрыш составил 9 126 000 рублей. Но и этот триумф меркнет по сравнению с таким условием: 7 894 735 рублей были отправлены на вариант «ТБ 40.5 гейма» за 1.90. Сумма, вернувшаяся на счет клиента, составила 14 999 997 рублей, а чистая прибыль — 7 105 262 рублей.

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS

Ставки игроков могли привести их к краху, если бы не упорство 20-летнего испанца. Алькарас без шансов проиграл первый сет, а во втором быстро повел с брейком 2:0, но не реализовал несколько геймболов и позволил Новаку сравнять счет. Такое развитие событий могло бы надломить многих, но Карлос в очередной раз показал восхитительную ментальную подготовку — он отыграл сетбол при счете 5:6 на тай-брейке и забрал его 8:6.

После этого автор ставки на ТБ 40.5 вроде бы мог выдохнуть, но тут игра резко вильнула в сторону Алькараса. В третьей партии он выиграл гейм на подаче Джоковича, который продолжался 26 минут, брейканул соперника трижды и выиграл 6:1. При таких обстоятельствах в четвертом сете беттору нужна была победа Джоковича, но серб «горел» 0:1 и 15:40, однако чудом забрал второй гейм, а дальше был неудержим — включил чемпионский режим и перевел матч в решающую партию.

Марк Цукерберг. Маск вызвал Цукерберга на бой и поплатится за это? Его шансы на победу сомнительны

В тот момент опечалились те, кто сделал итоговый выбор в пользу Алькараса. Особенно когда испанец не реализовал брейк-пойнт в первом же гейме, а затем имел «меньше» на своей подаче. Однако Карлос снова продемонстрировал, что его не может сломить авторитет соперника, — он удержался и тут же повел 2:1. Это преимущество он довольно уверенно додержал до конца встречи и стал двукратным чемпионом ТБШ, остановив гегемонию Новака на Уимблдоне. Сам испанец заработал за победу 3 млн евро, и хотя это значительно больше, чем авторы ставок ФОНБЕТ, для них даже такой выигрыш был наверняка очень сладок.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
0
Читайте также
Полянский указал на вовлеченность западных спецслужб в теракт на Крымском мосту
Путин поручил скорректировать Стратегию национальной политики РФ до 2025 года
Захарова предложила Западу скинуться на ремонт аммиакопровода
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

БАТЭ с трудом добыл ничью против «Партизани». Что ждет белорусов во втором матче?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости