Три монструозных выигрыша на финале Уимблдона: клиенты ФОНБЕТ суммарно забрали 27,5 млн рублей

Упорство Алькараса принесло победу не ему одному.

В воскресенье, 16 июля, в Великобритании завершился третий в сезоне турнир «Большого шлема». В решающем матче в мужском одиночном разряде семикратный чемпион Новак Джокович устроил потрясающую и изматывающую битву с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Победителем из почти 5-часовой игры вышел испанец — 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.

Букмекерская компания ФОНБЕТ поделилась самыми головокружительными успехами клиентов — счастливчиков наверняка было немало, но на фоне остальных выделились трое. Один беттор поставил 1 311 000 рублей на победу Алькараса под коэффициент 2.60 и стал обладателем 3 408 600 рублей. Второй также поверил в испанца и взял его успех с той же котировкой, но рискнул значительно большей суммой — 3 510 000 рублей. Его выигрыш составил 9 126 000 рублей. Но и этот триумф меркнет по сравнению с таким условием: 7 894 735 рублей были отправлены на вариант «ТБ 40.5 гейма» за 1.90. Сумма, вернувшаяся на счет клиента, составила 14 999 997 рублей, а чистая прибыль — 7 105 262 рублей.

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Ставки игроков могли привести их к краху, если бы не упорство 20-летнего испанца. Алькарас без шансов проиграл первый сет, а во втором быстро повел с брейком 2:0, но не реализовал несколько геймболов и позволил Новаку сравнять счет. Такое развитие событий могло бы надломить многих, но Карлос в очередной раз показал восхитительную ментальную подготовку — он отыграл сетбол при счете 5:6 на тай-брейке и забрал его 8:6.

После этого автор ставки на ТБ 40.5 вроде бы мог выдохнуть, но тут игра резко вильнула в сторону Алькараса. В третьей партии он выиграл гейм на подаче Джоковича, который продолжался 26 минут, брейканул соперника трижды и выиграл 6:1. При таких обстоятельствах в четвертом сете беттору нужна была победа Джоковича, но серб «горел» 0:1 и 15:40, однако чудом забрал второй гейм, а дальше был неудержим — включил чемпионский режим и перевел матч в решающую партию.

В тот момент опечалились те, кто сделал итоговый выбор в пользу Алькараса. Особенно когда испанец не реализовал брейк-пойнт в первом же гейме, а затем имел «меньше» на своей подаче. Однако Карлос снова продемонстрировал, что его не может сломить авторитет соперника, — он удержался и тут же повел 2:1. Это преимущество он довольно уверенно додержал до конца встречи и стал двукратным чемпионом ТБШ, остановив гегемонию Новака на Уимблдоне. Сам испанец заработал за победу 3 млн евро, и хотя это значительно больше, чем авторы ставок ФОНБЕТ, для них даже такой выигрыш был наверняка очень сладок.