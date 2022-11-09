«МЮ» — «Астон Вилла»: Роналду и Антони поберегут силы перед ЧМ?
10 ноября «Манчестер Юнайтед» начнет поход за трофеем Кубка английской лиги матчем против бирмингемской «Астон Вилла». Встреча третьего раунда состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Дэвид Кут. В России трансляция матча недоступна.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «МЮ» — «Астон Вилла» 10 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Юнайтед». На победу команды Эрика тен Хага в основное время можно поставить с коэффициентом 1.65, что приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (24%), успех «Виллы» — за 5.70 (16%).
6 ноября команды встречались в АПЛ, и тот матч остался за бирмингемцами (3:1). На то, что они снова не проиграют, котировка 2.32.
Очередной тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.82. В трех предыдущих играх между командами проходил «верх».
Обмен голами идет за 1.83, обратный исход — за 1.98.
В прошедшем в последние выходные матче соперники уже в первом тайме забили три мяча. ТБ 1.5 в стартовые 45 минут кубковой встречи оценены крупными 2.65.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:0 в пользу «МЮ» за 7.00.
«МЮ» — «Астон Вилла»: прогноз и анализ матча третьего раунда Кубка лиги 10 ноября 2022 года
«Манчестер Юнайтед» шел на серии из трех побед, но выезд в Бирмингем в последнем туре АПЛ для команды Эрика тен Хага оказался разочаровывающим. Голландец выпустил в стартовом составе Криштиану Роналду и доверил тому капитанскую повязку, а в качестве благодарности получил 0.52 xG. Единственный мяч манкунианцев в свои ворота забил игрок «Виллы» Джейкоб Рэмзи. В результате потери потенциальных трех очков «красные дьяволы» не нагнали оступившийся «Тоттенхэм» и теперь проигрывают лидирующему «Арсеналу» аж 11 баллов.
«Вилла» забила в ворота де Хеа три мяча, и теперь в пассиве «МЮ» 19 пропущенных в АПЛ мячей. Хуже результат в топ-10 только у «Ливерпуля» (24). На то, что команда Унаи Эмери отличится в ближайшем матче хотя бы раз, коэффициент 1.56. На ИТБ2 (1.5) — 3.50.
В прошлом сезоне «МЮ» оступился как раз в третьем раунде Кубка английской лиги — тогда манкунианцев выбил из борьбы «Вест Хэм» (0:1). Да и вообще с этим турниром у «красных дьяволов» в последнее время отношения не ладятся: в финале они играли шесть лет назад — в тяжелом матче одолели «Саутгемптон» (3:2). А всем известно, что третий по значимости английский турнир часто дарит сенсации: например, в 2020-м до финала добралась именно «Вилла», где встретилась с «Сити» (1:2). Сейчас «львы» тоже могут преподнести сюрприз.
Прогноз и ставка на матч «МЮ» — «Астон Вилла»
Нельзя сказать, что в матче АПЛ «Вилла» по всем статьям переиграла соперника (у нее тоже было всего 0.58 xG), и все-таки целеустремленность и напор коллектива Эмери дал результат.
В предстоящей встрече звезды «МЮ» вряд ли захотят напрягаться: Антони, Рэшфорд и тем более Роналду, для которого ближайший мундиаль станет последним в карьере, не жаждут травмироваться во второсортном турнире и не поехать в Катар. Поэтому, скорее всего, хозяева сыграют в полсилы и вряд ли одолеют очень мотивированного соперника, по крайней мере в основное время.
Рекомендуемая ставка: Ф2(+1) за 1.80 (в случае победы «МЮ» с разницей в один мяч сумма ставки вернется на счет).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2