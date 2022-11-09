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«МЮ» — «Астон Вилла»: Роналду и Антони поберегут силы перед ЧМ?

Прогноз и ставка на матч Кубка лиги «МЮ» — «Астон Вилла» 10 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Антони.
Фото Global Look Press
Поездка в Катар ценнее реванша в Кубке Лиги.

10 ноября «Манчестер Юнайтед» начнет поход за трофеем Кубка английской лиги матчем против бирмингемской «Астон Вилла». Встреча третьего раунда состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Дэвид Кут. В России трансляция матча недоступна.

Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
10 нояб, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «МЮ» — «Астон Вилла» 10 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Юнайтед». На победу команды Эрика тен Хага в основное время можно поставить с коэффициентом 1.65, что приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (24%), успех «Виллы» — за 5.70 (16%).

6 ноября команды встречались в АПЛ, и тот матч остался за бирмингемцами (3:1). На то, что они снова не проиграют, котировка 2.32.

Очередной тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.82. В трех предыдущих играх между командами проходил «верх».

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Обмен голами идет за 1.83, обратный исход — за 1.98.

В прошедшем в последние выходные матче соперники уже в первом тайме забили три мяча. ТБ 1.5 в стартовые 45 минут кубковой встречи оценены крупными 2.65.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:0 в пользу «МЮ» за 7.00.

«МЮ» — «Астон Вилла»: прогноз и анализ матча третьего раунда Кубка лиги 10 ноября 2022 года

«Манчестер Юнайтед» шел на серии из трех побед, но выезд в Бирмингем в последнем туре АПЛ для команды Эрика тен Хага оказался разочаровывающим. Голландец выпустил в стартовом составе Криштиану Роналду и доверил тому капитанскую повязку, а в качестве благодарности получил 0.52 xG. Единственный мяч манкунианцев в свои ворота забил игрок «Виллы» Джейкоб Рэмзи. В результате потери потенциальных трех очков «красные дьяволы» не нагнали оступившийся «Тоттенхэм» и теперь проигрывают лидирующему «Арсеналу» аж 11 баллов.

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«Вилла» забила в ворота де Хеа три мяча, и теперь в пассиве «МЮ» 19 пропущенных в АПЛ мячей. Хуже результат в топ-10 только у «Ливерпуля» (24). На то, что команда Унаи Эмери отличится в ближайшем матче хотя бы раз, коэффициент 1.56. На ИТБ2 (1.5) — 3.50.

В прошлом сезоне «МЮ» оступился как раз в третьем раунде Кубка английской лиги — тогда манкунианцев выбил из борьбы «Вест Хэм» (0:1). Да и вообще с этим турниром у «красных дьяволов» в последнее время отношения не ладятся: в финале они играли шесть лет назад — в тяжелом матче одолели «Саутгемптон» (3:2). А всем известно, что третий по значимости английский турнир часто дарит сенсации: например, в 2020-м до финала добралась именно «Вилла», где встретилась с «Сити» (1:2). Сейчас «львы» тоже могут преподнести сюрприз.

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Прогноз и ставка на матч «МЮ» — «Астон Вилла»

Нельзя сказать, что в матче АПЛ «Вилла» по всем статьям переиграла соперника (у нее тоже было всего 0.58 xG), и все-таки целеустремленность и напор коллектива Эмери дал результат.

В предстоящей встрече звезды «МЮ» вряд ли захотят напрягаться: Антони, Рэшфорд и тем более Роналду, для которого ближайший мундиаль станет последним в карьере, не жаждут травмироваться во второсортном турнире и не поехать в Катар. Поэтому, скорее всего, хозяева сыграют в полсилы и вряд ли одолеют очень мотивированного соперника, по крайней мере в основное время.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1) за 1.80 (в случае победы «МЮ» с разницей в один мяч сумма ставки вернется на счет).

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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
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