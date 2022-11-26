«Зенит» — «Спартак»: Малком и Квинси померяются мускулами в результативном поединке
27 ноября в разгар чемпионата мира в Санкт-Петербурге состоится самое горячее противостояние страны — в Кубке России «Зенит» примет «Спартак». Игра шестого тура группового этапа пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире с 15.30 мск ее покажет сайт matchtv.ru. Главным арбитром изначально был назначен Сергей Карасев, но в связи с простудой его заменил Владимир Москалев.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» 27 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» весомым фаворитом. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех «Спартака» — за 5.20 (17%).
В первом круге Кубка красно-белые разорвали соперника — 3:0. На то, что команда Гильермо Абаскаля не проиграет и на этот раз, котировка — 2.48.
Четыре из пяти последних матчей между командами завершились двумя и более голами. ТБ 2.5 можно взять за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.36.
И «Зенит», и «Спартак» обменялись голами с соперниками в трех встречах из пяти крайних во всех турнирах. Вариант «обе забьют» доступен за 1.69, «обе забьют — нет» — за 2.17.
Командам в предстоящей игре нужен максимальный результат, поэтому, скорее всего, на поле появятся главные лидеры: Квинси Промес и Малком. На гол голландца можно поставить за 2.90, на точный удар бразильца — за 2.15.
Противостояние огненное, а пенальти и удалений в последних трех матчах не было. 11-метровый оценен в 2.40, красная карточка — в 3.00.
Победу хозяев с учетом основного времени и серии пенальти можно оформить за 1.37, гостей — за 3.30.
«Зенит» — «Спартак»: прогноз и анализ матча Кубка России 27 ноября 2022 года
Жеребьевка группового этапа Кубка России подготовила для болельщиков волшебную развязку: «Спартак» и «Зенит», еще не обеспечившие себе место в верхней сетке плей-офф, сойдутся в заключительном матче в Санкт-Петербурге. Красно-белые в более выгодном положении — они возглавляют таблицу и могут позволить себе даже не крупное поражение. Для сине-бело-голубых ситуация значительно сложнее: их устроит только победа с разницей +4 или любой успех, но при условии потери очков «Крыльями Советов» во встрече с «Факелом».
Несмотря на то что РПЛ ушла на перерыв уже две недели назад, топ-команды придержали всех лидеров до решающего матча Кубка. Не будет только Деяна Ловрена — хорват защищает честь страны на чемпионате мира в Катаре. И это довольно весомая потеря для санкт-петербуржцев, у которых в последнее время возникали проблемы в обороне: то Чистяков ошибался с «Ахматом», то команда коллективно неуверенно действовала в игре с «Факелом» — воронежцы имели несколько отличных моментов забить из штрафной соперника.
Возможно, как раз к «Спартаку» вернется в строй Родригао, но неизвестно, в какой он будет форме — все-таки бразилец пропустил из-за травмы почти месяц. В общем, у «Зенита» могут возникнуть сложности, тем более в Кубке он обороняется неважно — пропустил шесть мячей в пяти матчах (1.2 за игру).
На гол «Спартака» в таких обстоятельствах можно поставить за 1.49.
Сами красно-белые в пятом туре Кубка прервали серию из 11 матчей без поражений во всех турнирах. Москвичи вели 1:0 у «Крыльев Советов» до 73-й минуты, но пропустили дважды за 60 секунд (1:2). Это всего пятая неудача команды Абаскаля в 23 матчах этого сезона во всех турнирах, которую можно отнести к тактическим. Благодаря ей у «Спартака» остается отличный шанс избавиться от «Зенита» в Кубке России минимум до финала — если сине-бело-голубые займут третье место в группе, то сыграют в нижней половине сетки и лишатся шансов на ошибку.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Спартак»
Команды играют агрессивно и результативно в последних очных матчах — три из пяти завершились обменом голами. Сентябрьский поединок в Кубке тоже должен был обернуться обоюдным взятием ворот, но один только Малком растранжирил несколько шикарных моментов. «Спартак» победил 3:0 и получил большое преимущество в борьбе за первое место.
Сейчас «Зениту» нужна крупная победа — с разницей минимум в четыре мяча. Это значит, что хозяева понесутся вперед с первых минут, а для Квинси и Соболева откроется возможность ранить соперника на контратаке. В то же время сине-бело-голубые должны забить хотя бы раз — в этом году они отличились на «Газпром Арене» во всех без исключения встречах.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.69.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2