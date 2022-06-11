Франция считалась фаворитом Лиги наций. Почему же команда борется за выживание в группе?

Для французских звезд турнир проходит не в лучшее время.

Сборные Франции и Хорватии встретятся в четвертый раз после эпохального финала ЧМ в Москве. «Шашечным» пока так и не удалось взять реванш за поражение — два проигрыша и ничья. Получится сейчас, когда «Трехцветные» не в лучшей форме? Добавить интереса встрече вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч Франция — Хорватия

Новая встреча Франции и Хорватии состоится 13 июня в Париже на стадионе «Стад де Франс», где недавно проходил финал Лиги чемпионов. Игра начнется в 21.45 по московскому времени со свистка израильского арбитра Ореля Гринфельда. Посмотреть ремейк финала ЧМ-2018 можно на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Франция — Хорватия: прогноз и ставка на матч Лиги наций 13 июня 2022 года

Сборная Франции серьезно разочаровывает своих поклонников. Самая мощная и звездная команда турнира идет последней в группе, которую никак нельзя назвать тяжелой. В трех матчах у команды Дидье Дешама ни одной победы и скромные шансы на на защиту титула — теперь нужно надеяться не только на себя, но и поглядывать на результаты соперников.

Грусть началась еще в первой игре против Дании — Килиан Мбаппе и Рафаэль Варан травмировались, скандинавы отыгрались и вырвали победу в решающей трети матча. Тот результат будто контузил «Трехцветных», потому что следом они дважды сыграли вничью — по 1:1 с кризисной Хорватией и нестабильной Австрией. Не грандами европейского футбола.

У французов большие проблемы с реализацией. Многомиллионные нападающие будто забыли, как попадать по воротам, но всему есть логичное объяснение. «Горевать о неиспользованных моментах не стоит, надо гордиться тем, что у тебя получилось. Я не полностью здоров, но если тренер нуждается во мне, я готов. В конце концов, это последний матч перед отпуском, можно немного поднапрячься», — заявил Килиан Мбаппе.

У главного нападающего команды повреждение и легкая лень после тяжелого сезона, Карим Бензема тоже хочет отдыхать — он вообще провел больше всех матчей среди соотечественников в этом году и уехал из «Реала» только после финала ЛЧ. Орельен Тчуамени 11 июня завершил переход в мадридский клуб — его явно больше заботила информация в контракте и оформление сделки, чем игра в полутоварищеском турнире.

Кроме того, Дешам производит солидную ротацию состава. Например, защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате стал 65-м новичком в команде за время работы 53-летнего специалиста. Только пятый матч за сборную провел Мусса Диаби, для защитника «Ланса» Джонатана Клаусса игра с датчанами вообще стала только третьей в футболке национальной сборной.

Понятно, что большинство игроков устали и хотят отдыхать. Им важно находить мотивацию, чтобы играть с соперниками среднего уровня в не самом важном турнире года. При этом их конкурентам особый настрой не нужен — победить сборную Франции, в каком бы состоянии она ни была, всегда престижно.

Люка Динь и Килиан Мбаппе, сборная Франции. Фото Global Look Press

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ все равно считают «Трехцветных» фаворитами предстоящего матча. Коэффициент на их победу — 1.55, это примерно 64% вероятности исхода. На успех Хорватии котировка 4.20 (23%), на ничью — 6.10 (13%).

Слегка обленившимся французским звездам пора взять себя в руки — нужно на 90 минут отложить мысли об отдыхе и показать все, на что они способны. Тем более Хорватия тоже находится не в лучшем состоянии, но если ей добавить неоткуда, то «Трехцветные» на это способны.

Прогноз от «СЭ»: П1 и тотал меньше 4.5 гола за 1.70.

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