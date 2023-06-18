Хорватия — Испания: прогноз на финал Лиги наций 18 июня 2023 года
18 июня состоится финал третьего в истории розыгрыша Лиги наций. В матче за трофей на стадионе «Де Кейп» в голландском Роттердаме сойдутся Испания и Хорватия. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, главный арбитр встречи — немец Феликс Цвайер. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают команду Луиса де ла Фуэнте фаворитами: поставить на победу «красной фурии» в основное время можно с коэффициентом 2.11, это около 46% вероятности. Выигрыш хорватов доступен за 3.73 (25%), даже на ничью предложена меньшая котировка 3.43 (28%).
Верите в успех «шашечных»? Ставка в 1000 рублей на Хорватию при благоприятном итоге принесет 3730 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода противостояния подчеркивают перевес испанцев:
• 1:1 идут за 6.37;
• 1:0 в пользу Испании — за 7.19;
• 0:0 — за 7.75.
Также можно поставить на викторию любой из команд с учетом овертайма и серии 11-метровых: триумф номинальных хозяев оценен в 2.43, гостей — за 1.54.
Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.78. В прошедших полуфиналах соперники отличились на двоих минимум по три раза.
Рынок на обмен результативными попаданиями предложен за 1.89, «обе забьют — нет» идет за 1.92.
Прогноз и ставка на финал Лиги наций Хорватия — Испания
Парни Златко Далича в полуфинале эффектно разделались с Нидерландами (4:2 в овертайме) и получили на один день больше отдыха. В отличной форме находится 37-летний лидер хорватов Лука Модрич — с оранжевыми он оформил 1+1 по системе «гол+пас. Полузащитник уже заявил, что мечтает выиграть дебютный трофей со сборной. «Шашечные» — один из сильнейших коллективов мира: на двух последних ЧМ они занимали второе и третье места. У Испании нет такой стабильности в результатах: в составе большое количество молодых игроков, из которых Де ла Фуэнте планирует лепить команду на будущее.
Рекомендуемая ставка: победа Хорватии в турнире за 2.43.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9