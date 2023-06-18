Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Хорватия — Испания: прогноз на финал Лиги наций 18 июня 2023 года

Прогноз на финал Лиги наций Хорватия — Испания 18 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лука Модрич на тренировке перед финалом Лиги наций.
Фото Global Look Press

18 июня состоится финал третьего в истории розыгрыша Лиги наций. В матче за трофей на стадионе «Де Кейп» в голландском Роттердаме сойдутся Испания и Хорватия. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, главный арбитр встречи — немец Феликс Цвайер. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. Финал
18 июн, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Хорватия
Испания

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают команду Луиса де ла Фуэнте фаворитами: поставить на победу «красной фурии» в основное время можно с коэффициентом 2.11, это около 46% вероятности. Выигрыш хорватов доступен за 3.73 (25%), даже на ничью предложена меньшая котировка 3.43 (28%).

Верите в успех «шашечных»? Ставка в 1000 рублей на Хорватию при благоприятном итоге принесет 3730 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода противостояния подчеркивают перевес испанцев:

• 1:1 идут за 6.37;

• 1:0 в пользу Испании — за 7.19;

• 0:0 — за 7.75.

Также можно поставить на викторию любой из команд с учетом овертайма и серии 11-метровых: триумф номинальных хозяев оценен в 2.43, гостей — за 1.54.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.78. В прошедших полуфиналах соперники отличились на двоих минимум по три раза.

Рынок на обмен результативными попаданиями предложен за 1.89, «обе забьют — нет» идет за 1.92.

Леонардо Бонуччи. Бонуччи и ван Дейк провалили полуфиналы Лиги наций. Ждать ли от них другого уровня в матче за бронзу?

Прогноз и ставка на финал Лиги наций Хорватия — Испания

Парни Златко Далича в полуфинале эффектно разделались с Нидерландами (4:2 в овертайме) и получили на один день больше отдыха. В отличной форме находится 37-летний лидер хорватов Лука Модрич — с оранжевыми он оформил 1+1 по системе «гол+пас. Полузащитник уже заявил, что мечтает выиграть дебютный трофей со сборной. «Шашечные» — один из сильнейших коллективов мира: на двух последних ЧМ они занимали второе и третье места. У Испании нет такой стабильности в результатах: в составе большое количество молодых игроков, из которых Де ла Фуэнте планирует лепить команду на будущее.

Рекомендуемая ставка: победа Хорватии в турнире за 2.43.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Политолог Вароли рассказал о злости элит США после заявления Путина о потерях ВСУ
Российские военные подорвали опорпункт ВСУ трофейным БТР
Экс-разведчик США заявил о замене украинских военных поляками в случае поражения ВСУ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нидерланды — Италия: прогноз на матч Лиги наций за 3-е место 18 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости