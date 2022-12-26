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«Челси» — «Борнмут»: Стерлинг и Обамеянг найдут ответ на выпады соперника?

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Челси» — «Борнмут» 27 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Пьер-Эмерик Обамеянг и Рахим Стерлинг («Челси»).
Фото Global Look Press
Учитывая нестабильность в обороне, лондонцам нужно будет забить минимум дважды.

27 декабря «Челси» возобновит сезон АПЛ матчем против «Борнмута». Игра 17-го тура состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Саймон Хупер. В России трансляция будет недоступна.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
27 дек, 20:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Борнмут

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Борнмут» 27 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Челси» серьезным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.32, вероятность такого исхода — примерно 75%. Триумф «Борнмута» предложено взять за 10.0 (10%), ничью — за 5.60 (15%).

Вариант «гости не проиграют» оценен котировкой 3.60.

Эксперты считают, что соперники проведут горячий матч и оформят «верх» по голам за 1.66. ТМ 2.5 идет за 2.20.

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«Челси» забил всего 17 мячей в 14 матчах АПЛ (1.21 за игру), но при этом ИТБ1 (1.5) в предстоящей встрече оценивается некрупными 1.44. ИТМ1(1.5) доступен за 2.80.

У «Борнмута» даже один гол можно взять за неплохие 1.85.

Арбитр Саймон Хупер назначил всего один пенальти в 10 последних матчах. На то, что в этой встрече 11-метровый будет, котировка — 2.40. Удаление предложено взять за 6.00.

Пьер-Эмерик Обамеянг — самый опасный игрок в составах обеих команд: на его гол выставлен коэффициент 2.00.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Челси» за 6.10.

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«Челси» — «Борнмут»: прогноз и анализ матча 17-го тура АПЛ 27 декабря 2022 года

«Челси» в этом сезоне не похож на команду, которая готова бороться даже не за чемпионство, а за место в Лиге чемпионов. Уход из клуба Романа Абрамовича и появление американского инвестора, который уволил Томаса Тухеля, скверно сказались на результатах. За 14 матчей синие набрали всего 21 очко — на одно меньше, чем провалившийся «Ливерпуль». Пять поражений, в том числе от «Лидса», «Брайтона» и «Саутгемптона», — показатель абсолютной нестабильности.

Хотя лондонцы потратились летом и купили Стерлинга с Обамеянгом, это слабо отразилось на результативности — в АПЛ «Челси» забивает в среднем 1.21 мяча за игру. И столько же пропускает — Фофана, Кулибали и 65-миллионный Кукурелья временами не справляются с обязанностями. Синие не играли всухую уже семь официальных матчей подряд во всех турнирах.

На то, что «Борнмут» забьет, а команды по итогу обменяются голами, коэффициент — 2.06.

Сами «вишни» воюют за места в середине таблицы и редко набирают очки: в пяти последних матчах проиграли четыре раза. При этом они лидируют в АПЛ по пропущенным голам, но важно помнить одно — из 32 мячей аж девять пришлись на игру с «Ливерпулем».

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Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Борнмут»

Хотя «Борнмут» не очень хорош в обороне, в нападении, несмотря на разные амбиции и ресурсы, имеет похожие показатели с «Челси» — даже забил на один мяч больше, чем лондонцы. Те в свою очередь неважно защищаются: пропустили в семи официальных матчах подряд во всех турнирах, в этом сезоне получили четыре мяча от «Брайтона» и три от «Лидса».

Гости приедут на «Стэмфорд Бридж» не отсиживаться в обороне — это не их стиль. И им по силам забить невнятно играющему в обороне фавориту.

Рекомендуемая ставка: «Борнмут» забьет за 1.85.

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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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3.03 00:00
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