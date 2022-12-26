«Челси» — «Борнмут»: Стерлинг и Обамеянг найдут ответ на выпады соперника?
27 декабря «Челси» возобновит сезон АПЛ матчем против «Борнмута». Игра 17-го тура состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Саймон Хупер. В России трансляция будет недоступна.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Борнмут» 27 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Челси» серьезным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.32, вероятность такого исхода — примерно 75%. Триумф «Борнмута» предложено взять за 10.0 (10%), ничью — за 5.60 (15%).
Вариант «гости не проиграют» оценен котировкой 3.60.
Эксперты считают, что соперники проведут горячий матч и оформят «верх» по голам за 1.66. ТМ 2.5 идет за 2.20.
«Челси» забил всего 17 мячей в 14 матчах АПЛ (1.21 за игру), но при этом ИТБ1 (1.5) в предстоящей встрече оценивается некрупными 1.44. ИТМ1(1.5) доступен за 2.80.
У «Борнмута» даже один гол можно взять за неплохие 1.85.
Арбитр Саймон Хупер назначил всего один пенальти в 10 последних матчах. На то, что в этой встрече 11-метровый будет, котировка — 2.40. Удаление предложено взять за 6.00.
Пьер-Эмерик Обамеянг — самый опасный игрок в составах обеих команд: на его гол выставлен коэффициент 2.00.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Челси» за 6.10.
«Челси» — «Борнмут»: прогноз и анализ матча 17-го тура АПЛ 27 декабря 2022 года
«Челси» в этом сезоне не похож на команду, которая готова бороться даже не за чемпионство, а за место в Лиге чемпионов. Уход из клуба Романа Абрамовича и появление американского инвестора, который уволил Томаса Тухеля, скверно сказались на результатах. За 14 матчей синие набрали всего 21 очко — на одно меньше, чем провалившийся «Ливерпуль». Пять поражений, в том числе от «Лидса», «Брайтона» и «Саутгемптона», — показатель абсолютной нестабильности.
Хотя лондонцы потратились летом и купили Стерлинга с Обамеянгом, это слабо отразилось на результативности — в АПЛ «Челси» забивает в среднем 1.21 мяча за игру. И столько же пропускает — Фофана, Кулибали и 65-миллионный Кукурелья временами не справляются с обязанностями. Синие не играли всухую уже семь официальных матчей подряд во всех турнирах.
На то, что «Борнмут» забьет, а команды по итогу обменяются голами, коэффициент — 2.06.
Сами «вишни» воюют за места в середине таблицы и редко набирают очки: в пяти последних матчах проиграли четыре раза. При этом они лидируют в АПЛ по пропущенным голам, но важно помнить одно — из 32 мячей аж девять пришлись на игру с «Ливерпулем».
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Борнмут»
Хотя «Борнмут» не очень хорош в обороне, в нападении, несмотря на разные амбиции и ресурсы, имеет похожие показатели с «Челси» — даже забил на один мяч больше, чем лондонцы. Те в свою очередь неважно защищаются: пропустили в семи официальных матчах подряд во всех турнирах, в этом сезоне получили четыре мяча от «Брайтона» и три от «Лидса».
Гости приедут на «Стэмфорд Бридж» не отсиживаться в обороне — это не их стиль. И им по силам забить невнятно играющему в обороне фавориту.
Рекомендуемая ставка: «Борнмут» забьет за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2