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«Црвена Звезда» — явный фаворит матча против «Нефтчи». Новая победа сделает ее лидером Кубка PARI Премьер

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«Црвена Звезда».
Фото Global Look Press

8 июля в третьем матче международного турнира Кубок PARI Премьер азербайджанский «Нефтчи» сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Встреча состоится на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклады перед матчем и изучила, как ставят клиенты на предстоящее событие.

Россия. Кубок PARI Премьер.
08 июл, 19:30. Смена (Санкт-Петербург)
Нефтчи
Црвена Звезда

По оценкам аналитиков PARI, у «Црвены Звезды» более предпочтительные шансы на успех. Сделать ставку на победу чемпиона Сербии можно по коэффициенту 1.60, что соответствует примерно 60% вероятности. Котировки на ничью составляют 4.10 (около 23%). Успех третьей команды Азербайджана идет за 5.40 (приблизительно 17%).

Итоговая победа «Црвены Звезды» с учетом возможной серии пенальти котируется за 1.35 (около 71%). Поставить на триумф «Нефтчи» по итогам всей игры можно за 3.25 (29%).

Клиенты PARI уверены в победе белградской команды — около 98% от всего объема ставок на исход матча приходится на «Црвену Звезду».

Результативность встречи, по оценкам аналитиков PARI, составит не менее трех мячей. Тотал меньше 2.5 по голам установлен на отметке 2.05 и 1.77 на больше. Ставки на то, что забьют обе команды, принимаются за 1.78. Если же отличиться сможет только один из соперников, сыграет коэффициент 2.35.

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В линии на точный счет наиболее вероятный вариант — победа «Црвены Звезды» со счетом 2:0 за 7.50. Минимальный выигрыш сербов оценивается котировкой 8.00, а триумф со счетом 2:1, как и ничья 1:1, идут за 8.50. Любая победа «Црвены Звезды» с сухим счетом котируется за 2.80. Коэффициент на аналогичное достижение «Нефтчи» составляет 8.00.

Клиентам PARI доступны дополнительные ставки на встречу команд из Баку и Белграда. В частности, победа сербов по итогам первого тайма и всей игры котируется за 2.30. Заключить пари на то, что счет в матче откроет «Нефтчи», можно за 3.05. Если же зайдет ставка на голы обеих команд в обоих таймах, банк увеличится в 12 раз.

Андрей Тихонов, легендарный российский футболист, амбассадор PARI:

«К этому матчу соперники подошли с разным багажом: сербы с трудовой победой над «Зенитом», бакинцы — с поражением от него же. Команда из Белграда практикует и любит быстрый, атакующий футбол. Уверен, что и в этой встрече «Црвена Звезда» навяжет игру первым номером, «Нефтчи» ждет непростой матч. Сербы совсем не прочь, отобрав три очка у фаворита группы, упрочить свое лидерство. Однако «Нефтчи» тоже пойдет вперед, так что, думаю, мы увидим голы в исполнении обеих команд. Конечно, «Црвена Звезда» больше настроена на победу, но нельзя исключать и ничейный исход».

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Герман El Classico Попков, основатель медиафутбольного клуба «Амкал», амбассадор PARI:

«Учитывая, как «Црвена Звезда» сыграла последний матч с «Зенитом», есть полное ощущение, что они могут забрать важную для себя победу. Тем более что все букмекеры согласны с этим мнением, и даже если мы посмотрим на коэффициенты, очевидно, что все ставят на сербский клуб. Думаю, что здесь разумнее делать ставку даже не на победу, а на то, что «Црвена» забьет два и более мяча. Вполне вероятен крупный счет в пользу «Црвены Звезды».

Футбол
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ФК Нефтчи
ФК Црвена Звезда
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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