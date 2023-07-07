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Англия — Испания: самые яркие сборные молодежного Евро устроят шоу в финале

Прогноз и ставка на матч Англия — Испания 8 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Абель Руис и Серхио Гомес (сборная Испании).
Фото Global Look Press
В решающем поединке сойдутся главные доминаторы турнира.

8 июля в Грузии на «Батуми Арене» состоится финал чемпионата Европы среди футболистов до 21 года. Золото разыграют сборные Англии и Испании. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Арбитр будет известен позднее. Посмотреть этот матч легально в России не получится.

Чемпионат Европы U21. Финал
08 июл, 19:00. Adjarabet Arena (Батуми)
Англия U21
Испания U21

Коэффициенты букмекеров на финал Евро-2023 среди команд U-21 Англия — Испания 8 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали британцам минимальное предпочтение: поставить на победу «Молодых львов» в основное время предлагают с коэффициентом 2.68, что составляет примерно 36% вероятности. Выигрыш испанцев оценен в 2.73 (35%). На ничью дали котировку 3.28 (29%).

Эксперты считают, что у «Красной фурии» меньше шансов на титул. Триумф парней Санти на молодежном Евро идет за 1.92, чемпионство Англии — за 1.88.

Средняя результативность испанцев на турнире — 2.6 точного удара за 90 минут. У коллектива Ли Карсли — ровно два гола. Тотал больше 2.5 мяча в финале доступен за 1.98, ТМ 2.5 — за 1.83.

Британцы еще ни разу не пропустили на Евро-2023. Вариант «обе забьют» предложен за 1.75, обратный рынок — за 2.07.

Наиболее вероятный точный счет, по версии Olimpbet, — 1:1. Финиш встречи с таким итогом идет за 5.60.

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Англия — Испания: прогноз и анализ финала Евро-2023 среди команд U-21 8 июля 2023 года

«Молодые львы» пробились в финал молодежного Евро впервые с 2009 года. Правда, тогда крупно отлетели от Германии (0:4). Но вряд ли стоит ждать повторения этой истории. Ли Карсли построил одну из самых сбалансированных команд турнира. Все три матча группы англичане завершили одинаково — 2:0 в свою пользу. А ведь соперники были более чем достойные — Чехия, Израиль и Германия.

Плей-офф британцы начали с минимальной победы над Португалией (1:0), а в полуфинале снова отвозили израильтян (3:0). «Молодые львы» — единственные, кто еще не пропускал на этом чемпионате. Верите, что в финале островитяне тоже сохранят ворота в неприкосновенности? Это событие можно сыграть за 3.25.

В сборной Англии выступает лучший ассистент Евро-2023 — Морган Гиббс-Уайт. У полузащитника «Ноттингем Форест» три результативные передачи. А еще на его счету один забитый мяч. Не слишком отстают от партнера Эмил Смит-Роу, Кэмерон Арчер, Энтони Гордон и Коул Палмер — у всей четверки три балла по «гол+пас». Причем первые трое выбили 2+1, а хавбек «Манчестер Сити» — наоборот.

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Испанцы дошли до решающей встречи молодежного Евро в пятый раз за последние семь розыгрышей. Три из них оказались триумфальными. «Красная фурия» входила в число фаворитов Евро-2023 даже после вынужденной смены тренера — Луис де ла Фуэнте возглавил главную сборную, а на его место пришел Санти. Экс-игрок «Атлетико» отлично проявил себя с возрастами помладше: взял Евро U-17 и Евро U-19.

Теперь эти ребята подросли, составили костяк команды до 21 года и громко заявили о себе на чемпионате в Румынии и Грузии. Да, Испания лихо прошла отбор: выиграла восемь матчей из восьми с общим счетом 37:5. Но и в финальном турнире пиренейцы не сбавили обороты. За пять поединков лишь однажды оформили меньше двух мячей — пощадили Хорватию (1:0) на групповом этапе.

Считаете, что в финале «Красная фурия» снова ярко проявит себя в атаке? Индивидуальный тотал Испании больше 1.5 гола идет с коэффициентом 2.55.

Топ бомбардиров Евро-2023 возглавляют три игрока. Двое из них представляют коллектив Санти — защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес и форвард «Браги» Абель Руис. У обоих по три метких выстрела.

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Прогноз и ставка на матч Англия — Испания

В решающей встрече молодежного Евро произойдет столкновение двух стихий: британцы еще ни разу не пропустили, «фурия» забила больше всех на турнире (13 голов). Но «Молодые львы» точно не команда-«автобус». В группе англичане прихлопнули Чехию, Израиль и Германию с общим счетом 6:0. А за два матча плей-офф оформили четыре мяча. Обе сборные привыкли блистать в атаке, что и докажут в финале.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.10.

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