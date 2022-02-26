Кепой в воротах Тухелю не переиграть Клоппа

27 февраля 2022 года «Челси» и «Ливерпуль» сойдутся в финале Кубка английской лиги. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало в 19.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. «Спорт-Экспресс» делится главными трендами в игре соперников в преддверии решающего матча турнира.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Ливерпуль» 27 февраля 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер клуба АПЛ «Ливерпуля» — разыгрывает билеты на «Энфилд» и другие призы за ставки на мерсисайдцев. Вы можете принять участие в акции, сделав ставку на матч против «Челси».

Команда Юргена Клоппа — фаворит противостояния, по мнению аналитического отдела букмекерской компании. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 2.28 — это примерно 42% вероятности. Успех «Челси» доступен за 3.40 (29%), а ничья — за 3.30 (29%).

Сделать ставку на победу «Ливерпуля» с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти можно за 1.67. Аналогичный исход в пользу «Челси» доступен за 2.28.

О турнире

Кубок Лиги был основан в 1960 году. В современном формате за трофей борются 92 клуба из четырех высших дивизионов футбольной пирамиды Англии.

В прошлом сезоне турнир покорился «Манчестер Сити», в результате чего «горожане» сравнялись по количеству титулов с «Ливерпулем» — оба клуба выиграли соревнование по восемь раз в истории. В случае победы мерсисайдцы станут единоличным лидером по трофеям Кубка Лиги.

У «Челси» пять трофеев Кубка английской лиги — столько же у «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы». В случае успеха лондонцы выйдут на «чистое» третье место в общем зачете победителей турнира.

«Челси» на пути в финал преодолел сопротивление «Астон Виллы», «Саутгемптона», «Брентфорда» и «Тоттенхэма». «Ливерпуль» справился с такими командами, как «Норвич Сити», «Престон», «Лестер Сити» и «Арсенал».

В финале соперники должны сыграть сильнейшими составами, в результате чего мы можем ждать на поле Лукаку, Мане и Салаха. Разве что Тухель вновь доверит Аррисабалаге место в воротах — Кепа играет роль первого номера в «Челси» на протяжении всего турнира.

Правда, у испанского голкипера не самые приятные воспоминания о противостоянии с «Ливерпулем». Последний раз он защищал ворота синих против мерсисайдцев в сентябре 2020 года. Команда Клоппа тогда взяла верх со счетом 2:0 благодаря дублю Мане. У «Челси» Кристенсен получил красную карточку, а Жоржиньо не забил пенальти.

С тех пор соперники провели три очные встречи, в каждой из которых ворота синих защищал Менди — победа «Челси» и ничья.

Каким будет предстоящий финал — делайте выбор на основе трендов в игре соперников.

«Челси»: главные тренды

Ни в одном из пяти матчей «Челси» на турнире не было забито свыше двух мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно за 1.71.

Команда Тухеля не пропускает до перерыва четыре матча подряд с учетом всех соревнований. Поставить на то, что «Ливерпуль» не забьет в первом тайме, можно за 1.73.

В двух из пяти встреч «Челси» в Кубке лиги была серия пенальти. Шансы на то, что до этого дойдет и в финальном матче оцениваются котировкой 7.00.

«Ливерпуль»: главные тренды

Мерсисайдцы пропустили только в одном из пяти матчей текущего розыгрыша турнира. Вы можете поставить на то, что «Челси» не забьет, с коэффициентом 2.70.

«Ливерпуль» отличился свыше одного раза в четырех из пяти матчей турнира. ИТБ2 (1.5) доступен за 2.35.

Команда Клоппа выиграла все три матча турнира вне «Энфилда» с разницей в два или более гола. Ф2(-1.5) идет за 4.30.

Статистика личных встреч

Соперники дважды встречались в нынешнем сезоне АПЛ — оба матча завершились вничью. Игра на «Энфилде» закончилась со счетом 1:1, а на «Стэмфорд Бридж» — 2:2.

За всю историю соперники провели между собой 191 матч в разных турнирах:

· 81 победа «Ливерпуля»;

· 66 побед «Челси»;

· 44 ничьи;

· разница мячей — 285:263 в пользу в пользу мерсисайдцев.