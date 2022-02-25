Тухель уже принес Абрамовичу победы в ЛЧ, на клубном ЧМ и в Суперкубке УЕФА.

27 февраля 2022 года «Челси» встретится с «Ливерпулем» в финале Кубка английской лиги. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало — в 19.30. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Ливерпуль» 27 февраля 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер клуба АПЛ «Ливерпуль» — разыгрывает билеты на «Энфилд» и другие призы за ставки на мерсисайдцев. Вы можете принять участие в акции, сделав ставку на матч против «Челси».

Коллектив Клоппа — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 2.45 — это порядка 38% вероятности. Успех «Челси» и ничья в матче оцениваются одинаковым коэффициентом 3.10 (31%).

Победа «Ливерпуля» с учетом дополнительного времени и пенальти идет за 1.75. Аналогичный исход в пользу «Челси» оценивается котировкой 2.08.

Ф1(0) идет за 2.15, а Ф2(0) — за 1.70.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.20, а ТМ 2.5 — за 1.67.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.96. Противоположный исход доступен за 1.84.

«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча Кубка лиги 27 февраля 2022 года

В нынешнем сезоне Кубок лиги разыграют соседи по турнирной таблице АПЛ — «Челси» и «Ливерпуль».

Лондонцы в нынешней кампании успели выиграть клубный чемпионат мира, а для мерсисайдцев это шанс взять первый трофей в сезоне.

«Челси» пять раз в истории брал Кубок лиги, а «Ливерпуль» — восемь. В случае победы мерсисайдцы станут единоличным лидером по количеству трофеев данного турнира — сейчас они делят первую строчку с «Манчестер Сити».

Оба соперника стартовали с 3-го раунда. «Челси» начал очень натужно, обыграв «Астон Виллу» и «Саутгемптон» только в серии пенальти. В четвертьфинале синие справились с «Брентфордом», а в 1/2 финала одолели «Тоттенхэм» в двух матчах.

«Ливерпуль» начал с убедительных побед над «Норвич Сити» и «Престоном». В четвертьфинале мерсисайдцы уступали в счете «Лестеру» 1:3, но смогли отыграться и одолеть соперника в серии пенальти. В 1/2 финала команда Клоппа прошла «Арсенал» по сумме двух встреч.

Большую часть турнира Тухель и Клопп активно ротировали свои составы, но в финале мы должны увидеть сильнейшие сочетания на поле. Поэтому логично предположить увлекательный матч с опасными моментами и голами в обе стороны.

«Челси» забивает семь матчей подряд с учетом всех турниров, а «Ливерпуль» — девять. Соперники успели провести две очные встречи в нынешнем сезоне на уровне чемпионата — в обоих фиксировалось обоюдное взятие ворот.

Салах отличился в обоих матчах нынешнего сезона против «Челси» и намерен продлить эту серию голом в финале Кубка лиги. В этом ему активно будет помогать Мане. У «Челси» нет ярко выраженного бомбардира, но основную угрозу все будут ждать от Ромелу Лукаку.

В ожидании зрелищного и результативного финала предлагаем поставить на «обе забьют» с котировкой 1.96.

В то же время выявить победителя в основное время матча соперникам будет сложно. Команды в отличной форме и настроены на трофей. В случае обмена забитыми мячами визави могут начать играть с большей осторожностью, в результате чего судьба трофея решится в дополнительное время или в серии пенальти.

«Челси» не проигрывает семь матчей с учетом всех турниров, а «Ливерпуль» — 12. Две последние очные встречи соперников завершились вничью. Хороший повод рискнуть, не правда ли?

Ставим на ничью с коэффициентом 3.10.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль»: ставка на матч

В обоих очных матчах команд этого сезона фиксировалось обоюдное взятие ворот. «Челси» забивает семь матчей подряд с учетом всех турниров, а «Ливерпуль» — девять. У соперников классные исполнители впереди, что обещает нам результативный финал. Смело берем «обе забьют» с коэффициентом 1.96.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют за 1.96.