«Челси» — «Ливерпуль»: Лукаку и Салах обеспечат зрелище в финале Кубка лиги
27 февраля 2022 года «Челси» встретится с «Ливерпулем» в финале Кубка английской лиги. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало — в 19.30. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Ливерпуль» 27 февраля 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер клуба АПЛ «Ливерпуль» — разыгрывает билеты на «Энфилд» и другие призы за ставки на мерсисайдцев. Вы можете принять участие в акции, сделав ставку на матч против «Челси».
Коллектив Клоппа — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 2.45 — это порядка 38% вероятности. Успех «Челси» и ничья в матче оцениваются одинаковым коэффициентом 3.10 (31%).
Победа «Ливерпуля» с учетом дополнительного времени и пенальти идет за 1.75. Аналогичный исход в пользу «Челси» оценивается котировкой 2.08.
Ф1(0) идет за 2.15, а Ф2(0) — за 1.70.
Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.20, а ТМ 2.5 — за 1.67.
Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.96. Противоположный исход доступен за 1.84.
«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча Кубка лиги 27 февраля 2022 года
В нынешнем сезоне Кубок лиги разыграют соседи по турнирной таблице АПЛ — «Челси» и «Ливерпуль».
Лондонцы в нынешней кампании успели выиграть клубный чемпионат мира, а для мерсисайдцев это шанс взять первый трофей в сезоне.
«Челси» пять раз в истории брал Кубок лиги, а «Ливерпуль» — восемь. В случае победы мерсисайдцы станут единоличным лидером по количеству трофеев данного турнира — сейчас они делят первую строчку с «Манчестер Сити».
Оба соперника стартовали с 3-го раунда. «Челси» начал очень натужно, обыграв «Астон Виллу» и «Саутгемптон» только в серии пенальти. В четвертьфинале синие справились с «Брентфордом», а в 1/2 финала одолели «Тоттенхэм» в двух матчах.
«Ливерпуль» начал с убедительных побед над «Норвич Сити» и «Престоном». В четвертьфинале мерсисайдцы уступали в счете «Лестеру» 1:3, но смогли отыграться и одолеть соперника в серии пенальти. В 1/2 финала команда Клоппа прошла «Арсенал» по сумме двух встреч.
Большую часть турнира Тухель и Клопп активно ротировали свои составы, но в финале мы должны увидеть сильнейшие сочетания на поле. Поэтому логично предположить увлекательный матч с опасными моментами и голами в обе стороны.
«Челси» забивает семь матчей подряд с учетом всех турниров, а «Ливерпуль» — девять. Соперники успели провести две очные встречи в нынешнем сезоне на уровне чемпионата — в обоих фиксировалось обоюдное взятие ворот.
Салах отличился в обоих матчах нынешнего сезона против «Челси» и намерен продлить эту серию голом в финале Кубка лиги. В этом ему активно будет помогать Мане. У «Челси» нет ярко выраженного бомбардира, но основную угрозу все будут ждать от Ромелу Лукаку.
В ожидании зрелищного и результативного финала предлагаем поставить на «обе забьют» с котировкой 1.96.
В то же время выявить победителя в основное время матча соперникам будет сложно. Команды в отличной форме и настроены на трофей. В случае обмена забитыми мячами визави могут начать играть с большей осторожностью, в результате чего судьба трофея решится в дополнительное время или в серии пенальти.
«Челси» не проигрывает семь матчей с учетом всех турниров, а «Ливерпуль» — 12. Две последние очные встречи соперников завершились вничью. Хороший повод рискнуть, не правда ли?
Ставим на ничью с коэффициентом 3.10.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль»: ставка на матч
В обоих очных матчах команд этого сезона фиксировалось обоюдное взятие ворот. «Челси» забивает семь матчей подряд с учетом всех турниров, а «Ливерпуль» — девять. У соперников классные исполнители впереди, что обещает нам результативный финал. Смело берем «обе забьют» с коэффициентом 1.96.
Рекомендуемая ставка: обе команды забьют за 1.96.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7