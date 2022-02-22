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Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

PS5, VIP-билеты на «Ростов», футболки и мячи с автографами команды и другие призы — акция БЕТСИТИ к возобновлению РПЛ

Отметь возвращение РПЛ: поучаствуй в розыгрыше призов от букмекерской компании БЕТСИТИ.
Отметь возвращение РПЛ: поучаствуй в розыгрыше призов от букмекерской компании БЕТСИТИ.

Российский футбол возвращается, а вместе с ним и специальная акция БЕТСИТИ — «Ставка на желто-синих».

Ставь на матчи ФК «Ростов» и получи возможность выиграть PlayStation 5, Apple Watch Series 6, футболки и мячи с автографами команды, билеты в VIP-ложу, фрибеты и право вручить премию за лучший гол месяца игроку «Ростова» на домашнем стадионе желто-синих.

Ближайший розыгрыш призов приурочен к матчу «Ростов» — «Крылья Советов» (27 февраля). Всего в оставшейся части сезона 2021/22 тебя ждут 12 розыгрышей.

Для участия в розыгрыше призов перейди на страницу акции, ознакомься с подробными правилами и выполни простые условия:

Для новых игроков: зарегистрируйся в мобильном приложении или на сайте БЕТСИТИ по промокоду ROSTOV до начала ближайшего матча ФК «Ростов"*.

Увеличь свои шансы на успех — после регистрации сделай ставку на ближайшую игру желто-синих и поучаствуй в розыгрыше призов еще и как действующий игрок.

Для действующих игроков: перейди по ссылке, нажми на кнопку «сделать ставку» и поставь на ближайший матч ФК «Ростов» от 500 рублей с коэффициентом от 1.60.

Получай крутые призы от БЕТСИТИ каждый тур РПЛ!

С условиями и правилами акции можно ознакомиться на странице акции.

*Список призов в рамках каждого этапа акции приведен в полных правилах акции.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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