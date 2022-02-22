PS5, VIP-билеты на «Ростов», футболки и мячи с автографами команды и другие призы — акция БЕТСИТИ к возобновлению РПЛ

Отметь возвращение РПЛ: поучаствуй в розыгрыше призов от букмекерской компании БЕТСИТИ .

Российский футбол возвращается, а вместе с ним и специальная акция БЕТСИТИ — «Ставка на желто-синих».

Ставь на матчи ФК «Ростов» и получи возможность выиграть PlayStation 5, Apple Watch Series 6, футболки и мячи с автографами команды, билеты в VIP-ложу, фрибеты и право вручить премию за лучший гол месяца игроку «Ростова» на домашнем стадионе желто-синих.

Ближайший розыгрыш призов приурочен к матчу «Ростов» — «Крылья Советов» (27 февраля). Всего в оставшейся части сезона 2021/22 тебя ждут 12 розыгрышей.

Для участия в розыгрыше призов перейди на страницу акции, ознакомься с подробными правилами и выполни простые условия:

Для новых игроков: зарегистрируйся в мобильном приложении или на сайте БЕТСИТИ по промокоду ROSTOV до начала ближайшего матча ФК «Ростов"*.

Увеличь свои шансы на успех — после регистрации сделай ставку на ближайшую игру желто-синих и поучаствуй в розыгрыше призов еще и как действующий игрок.

Для действующих игроков: перейди по ссылке, нажми на кнопку «сделать ставку» и поставь на ближайший матч ФК «Ростов» от 500 рублей с коэффициентом от 1.60.

Получай крутые призы от БЕТСИТИ каждый тур РПЛ!

С условиями и правилами акции можно ознакомиться на странице акции.

*Список призов в рамках каждого этапа акции приведен в полных правилах акции.