Эксперты оценили вероятность второй подряд разгромной победы банды Овечкина — на этот раз над «Кингз»
7 марта «Вашингтон» в очередном матче регулярного сезона НХЛ сыграет с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоится на «Crypto.com Арене» и начнется в 6.30 по московскому времени. В России трансляция игры недоступна.
Букмекерская компания OLIMPBET считает «Вашингтон» аутсайдером матча. На победу столичной команды в основное время можно поставить за коэффициент 3.10, что приблизительно 32% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (19%), успех «Лос-Анджелеса» — за 2.03 (49%).
Ставка в 1000 рублей на «Кэпиталз» в случае их триумфа принесет 3100 рублей, а чистая прибыль составит 2100 рублей.
«Вашингтон» выиграл шесть из семи последних матчей против «ЛА». Вариант Х2 оценен в 1.77.
В пяти из этих встреч столичные забросили от трех и более шайб, поэтому стоит присмотреться к ставке на ИТБ2 (2.5) за 1.78.
В последнем матче 5 марта «Вашингтон» был шикарен — разгромил «Сан-Хосе» со счетом 8:3. Успех гостей с форой (-1.5) можно оформить за 3.64, а Ф1(-2.5) — вообще за 5.30.
Если сильно рисковать не хотите, присмотритесь к ставке на победу «Кэпиталз» с учетом овертайма и серии буллитов за 2.30. Такие же условия для «ЛА» идут за 1.61.
Прогноз и ставка на матч «Лос-Анджелес» — «Вашингтон»
«Вашингтон» из-за перестановок в команде утратил стабильность и скатился на 11-е место на «Востоке». В последней встрече «Столичные» раздавили «Сан-Хосе» (8:3), но это были скорее отголоски былой игры. Теперь команду Овечкина и Кузнецова ждет проверка значительно серьезнее, чем «Шаркс» — один из лидеров Западной конференции.
«Кингз» идут третьими в таблице и обладают одной из лучших атак в НХЛ. Хотя они проиграли «Вашингтону» в шести из семи предыдущих встреч, сейчас у команды Тодда Маклеллана есть возможность поквитаться. Тем не менее подраненный «Вашингтон» — опасный соперник, поэтому лучше присмотреться к тоталу матча. Он может быть очень высоким, как в большинстве предыдущих встреч «Кэпиталз»: в четырех из пяти последних прошел «верх».
Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.56.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3