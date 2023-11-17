Уругвай обыграл Аргентину, испортив праздник Месси. Диас нокаутировал Бразилию на глазах освобожденного отца

Главные события 5-го тура отборочного цикла ЧМ-2026 в Южной Америке.

Учитель победил ученика

Аргентина продолжает жить в атмосфере футбольного праздника. Перед игрой в Буэнос-Айресе устроили чествование выигравшего свой восьмой «Золотой мяч» Лионеля Месси и награжденного призом имени Льва Яшина голкипера Эмилиано Мартинеса. Но началась игра, и Уругвай показал, что не собирается быть на этом представлении гостем. Небесно-голубые показали и злость, уложив Месси на газон едва ли не в первой же атаке, и настрой искать счастье у чужих ворот.

Одна потеря вроде бы владевших инициативой хозяев, и умчавшийся от защитников Нуньес послал мяч в сантиметрах от дальнего угла. Герой октябрьского матча с Бразилией (2:0), к слову, вышел на поле под 19-м номером. В то же время вернувший себе девятку Суарес после первого вызова в сборную после ЧМ-2022 начал игру в запасе, и у ветерана были все основания восторгаться своими молодыми партнерами. В том числе — их запредельным настроем.

Правда, в какой-то момент эмоции пошли не в ту сторону, и в середине первого тайма любой фол заканчивался легкими потасовками и выяснением отношений, что отнимало у игры по паре минут. Вильям Рольдан при желании мог даже кого-то удалить, однако опытнейший колумбийский арбитр смог погасить страсти устными внушениями и всего парой предупреждений. А гости, вспомнив о футболе, вполне заслуженно открыли счет. И если пас Нуньеса не стал голевым, то вступивший в отбор Винья забрал мяч у Молины около углового флажка, а его передачу превратил в гол другой фланговый защитник — Рональд Араухо.

Лионель Скалони отреагировал на это заменой в перерыве, вместо Мак Аллистера выпустив Лаутаро Мартинеса. Затем в игру вступил Ди Мария, и хотя давление присутствовало, угрозы уругвайским воротам возникали преимущественно после стандартов Месси. Один раз мяч опустился на перекладину. Потом опасно бил головой Лаутаро, но Уругвай не просто выстоял. Напротив, можно утверждать, что Марсело Бьельса переиграл Скалони, который когда-то в качестве футболиста дебютировал за альбиселесте под его началом.

Гости были качественнее, как команда, и развязка получилась одновременно закономерной и при этом очень болезненной для чемпионов мира. Месси попытался пролезть в штрафную по центру, но потерял мяч, а начавшуюся с этого образцовую контратаку завершил Нуньес. Дарвин за месяц забил Бразилии и Аргентине, так что Суаресу можно со спокойной душой передать девятый номер своему наследнику. Заслужил.

Уругвай вышел на второе место и остановил лидера, который до этого тура не только не проигрывал, но и не пропускал. Что интересно, под началом Скалони Аргентина не забила всего в трех домашних отборочных матчах, и все они состоялись не на легендарном «Монументале». Ну а Суарес, так и не появившись на поле, с двенадцатой попытки все-таки отпраздновал победу над Месси в квалификационных матчах. До этого были четыре ничьих и семь поражений.

Матч для истории и травма Винисиуса

Октябрь стал для Бразилии кошмарным месяцем. Во-первых, пентакампеоны в кои-то веки набрали за два матча всего одного очко. Во-вторых, именно тогда тяжелую травму получил Неймар. Так что временный тренер сборной Фернанду Диниз после триумфа его «Флуминенсе» в Кубке Либертадорес устроил маленькую революцию в национальной команде. Отчасти вынужденные перестановки не отменяли глобальность перестановок.

Третье за три тура сочетание латералей (Эмерсон и Ренан Лоди), хавбек «Флу» Андре Нету в опорной зоне, Габриэл Мартинелли с Рафиньей на флангах атаки и пара легких форвардов «Реала» Родриго — Винисиус Жуниор. Словно Карло Анчелотти, которого молва отправляет в Бразилию будущим летом, уже принимает часть решений по формированию состава. Но главным была ставка гостей на агрессивный дебют, что принесло успех в красивой атаке с двумя передачами пяткой, финальным пасом Винисуса «шведкой» и неотразимым ударом в падении от Мартинелли.

Правда, казавшегося неизбежным продолжения не последовало. Напротив, Бразилия уже в середине первого тайма потеряла Винисиуса, который в последнее время только набрал форму после предыдущей травмы. Но, конечно, не этой потерей можно объяснить дальнейшие события на поле. Просто Колумбия пережила быстрый гол, взяла игру под контроль, и весь мир пришел в восторг после заслуженного ответного гола Луиса Диаса.

Это было невероятно трогательно, ведь после приезда в сборную вингер «Ливерпуля» наконец-то увидел ставшего жертвой похищения и освобожденного спустя 12 дней отца. Забивал перевернувший игру за четыре минуты Луис ради одного из самых дорогих людей, а слезы счастья находившегося на трибуне Диаса-старшего стали главной сценой пятого тура отборочного цикла.

Еще это был дважды исторический матч. Во-первых, Бразилия, за которую дебютировал 17-летний Эндрик, впервые проиграла два подряд отборочных матчах. Во-вторых, Колумбия прежде никогда не побеждала пентакампеонов на таком уровне. Вклад в это внесли и представители РПЛ. Динамовец Карраскаль вышел в стартовом составе и был заменен за минут до гола хозяев. А краснодарец Кордоба, напротив, после выхода на замену на 68-й минуте стал участником переломного отрезка.

Удаление Мендеса и победа Боливии

Результат этого матча удивителен как с точки зрения характера довольно живой игры, так и в плане статистики. Дело в том, что Венесуэла и Эквадор провели между собой 32 матча, и никогда прежде в них не фиксировали нулевых ничьих. По логике, и в этот раз подобного не должно было случиться. Был и быстрый гол гостей, отмененный из-за сантиметрового офсайда. И яркие моменты вроде попытки Кайседо после отбора забросить мяч «за шиворот» вратарю. А итог вряд ли кого-то устроил. Венесуэльцы упустили шанс укрепить свои позиции в группе лидеров, тогда как эквадорцы не могут спокойно себя чувствовать у границы, разделяющей зоны потенциальных участников ЧМ-2026 и неудачников.

В этой же встрече безголевая ничья скорее ожидаемый результат. Парагваю, в запасе которого остались динамовец Бальбуэна и краснодарец Алонсо, проще не пропустить, чем забить самому. Чилийцы же в перманентном кризисе, и всплески в их игре случаются нечасто. Вот и сейчас они не смогли воспользоваться численным преимуществом, полученным за минуту до перерыва после удаления Рикардо Рохаса. А ведь это был шанс для попавшего в старт и отыгравшего 78 минут форварда ЦСКА Давилы. В свою очередь другой армеец — Мендес — отыграл меньше получаса по собственной вине На 88-й минуте вышедший на замену хавбек сыграл в мяч, но по инерции продолжил движение и шипами попал в ногу соперника.

Боливия, стартовав с четырех поражений, наконец-то порадовала своих болельщиков первой победой. В отборочных турнирах мировых чемпионатов она не побеждала ровно два года, еще и выдав удивительную серию из четырех проигрышей дома. Высокогорный Ла-Пас, который всегда считался козырем боливийцев, перестал пугать другие команды. Теперь магия вернулась? Ответ дадут следующие матчи, а в этой встрече победу вместе с партнерами по сборной отпраздновал отыгравший все 90 минут защитник «Балтики» Фернандес. Боливия ушла с последнего места, отправив туда «инков».