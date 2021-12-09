БЕТСИТИ запускает специальную акцию: выиграй PS5, Apple Watch 6 и лично вручи премию игроку «Ростова» за гол месяца

Порадуй себя под Новый год: участвуй в розыгрыше призов от букмекерской компании БЕТСИТИ.

Розыгрыши крутых призов от БЕТСИТИ приурочены ко всем матчам «Ростова» в российской премьер-лиге, начиная с предстоящей встречи с «Уралом» (11 декабря) и заканчивая игрой с ЦСКА (21 мая). Всего за время акции пройдет 13 матчей.

Среди ценных призов — PlayStation 5, Apple Watch Series 6, футболки «Ростова» с автографами футболистов, билеты в VIP-ложу, фрибеты и многое другое.

Также БЕТСИТИ разыграет уникальную возможность лично вручить приз за лучший гол месяца игроку «Ростова» на домашнем стадионе желто-синих. Не упусти шанса оказаться рядом со своим кумиром!

Чтобы стать участником акции, нужно выполнить простые условия

Для новых игроков: зарегистрироваться в мобильном приложении или на сайте БЕТСИТИ по промокоду ROSTOV до начала ближайшего матча ФК «Ростов»*.

После регистрации новые игроки могут сделать ставку на ближайший матч желто-синих и поучаствовать в розыгрыше призов еще и как действующий игрок, увеличив свои шансы на успех.

Для действующих игроков: перейти по ссылке, нажать на кнопку «Сделать ставку» и поставить на ближайший матч ФК «Ростов» от 500 рублей с коэффициентом от 1.60.

Поддерживай любимую команду и получай крутые призы от БЕТСИТИ каждый тур РПЛ!

С условиями и правилами акции можно ознакомиться на странице акции.

* Список призов в рамках каждого этапа акции приведен в полных правилах акции.