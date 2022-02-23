Артем продолжит забивать испанцам.

24 февраля во втором матче 1/16 финала Лиги Европы между собой сыграют «Бетис» и «Зенит». Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

«Бетис» — «Зенит»: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Бетис». Поставить на команду можно с котировкой 2.00 — это примерно 48% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.00 (24%), а победа «Зенита» есть в линии за 3.50 (28%).

Ф1(-1) идет за 2.80, а Ф2(+1) — за 1.27.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.77, ТМ 2.5 можно также взять за 2.12.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.67. Обратный результат есть за 2.20.

«Бетис» — «Зенит»: прогноз и анализ матча

Первый матч в этом противостоянии получился неожиданно ярким. В первые полчаса команды забили четыре мяча, а по итогам первого тайма счет на табло был 3:2 в пользу «Бетиса». За «Зенит» забил даже Артем Дзюба, который не делал этого в официальных матчах середины ноября прошлого года.

Вероятно, и во втором матче команды захотят показать открытый футбол. «Зениту» точно нечего терять. Команде Семака для прохода в следующий раунд нужно забивать минимум два. Игра питерского коллектива показала, что он на это способен.

«Бетис» забивает уже четыре домашних матча подряд. Сделаем ставку на то, что обе команды забьют за 1.67.

Также берем тотал голов матче больше 2.5. В домашних встречах севильской команды этот результат заходит уже четыре раза подряд. Учитывая важность игры и ее кубковый статус — встреча просто обязана получиться результативной. Ставку на ТБ 2.5 можно найти в линии за 1.77.

«Бетис» — «Зенит»: ставка на матч

Поставим в этом матче на тот же исход, что брали и в первом, — «обе забьют». Команды понимают всю значимость этого матча и должны показать яркую игру. «Зениту» нужно забивать, и в этом случае «Бетису» придется отыгрываться. «Бетис» забивает в четырех домашних встречах подряд. Берем «обе забьют» за 1.67.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.67.