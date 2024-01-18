«Вашингтон» не справится без Овечкина и Сандина. К тому же «Сент-Луис» крайне неудобен для «кэпс»
19 января команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» проведет очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. Соперник — «Сент-Луис Блюз». Игра пройдет в столице США на «Кэпитал Уан-Арене» и начнется в 03.00 по московскому времени. В России легально не показывают заокеанскую лигу.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз» 19 января 2024 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что у хозяев чуть больше шансов на победу: поставить на «Вашингтон» в основное время можно с коэффициентом 2.17, что составляет приблизительно 44% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 2.75 (34%), ничья идет за 4.30 (22%).
Успех «кэпс» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.73, этот рынок на «ноты» доступен за 2.10.
Также представлен широкий выбор ставок на триумф любой из команд с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.70, Ф2(0) — за 2.15;
• Ф1(-1) — за 2.45, Ф2(+1) — за 1.52.
Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.75, ТМ 5.5 — за 2.05.
Вероятность того, что каждая команда отличится хотя бы по два раза, оценена в 1.53, обратный вариант дали за 2.35.
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«Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз»: прогноз и анализ матча НХЛ 19 января 2024 года
Обе команды примерно в одинаковом положении — сражаются за путевку в плей-офф и пока находятся вне топ-8 своих конференций. «Кэпиталз» идут 10-ми на «Востоке», но борьба здесь плотнейшая — даже от шестой позиции коллектив Спенсера Карбери отделяет всего два балла. «Блюз» расположились на 12-й строчке «Запада», и их турнирная ситуация выглядит не такой оптимистичной — между ними и восьмым местом просвет уже в пять очков.
В предстоящем поединке не сыграет капитан и лучший бомбардир «Вашингтона» Александр Овечкин — россиянин травмировался во встрече с «Каролиной», столкнувшись с соперником, и уже пропустил три матча «Кэпс». В текущем сезоне у Ови 27 результативных действий, правда, большая часть из них — это голевые передачи (19). Также столичной команде будет не хватать защитника Расмуса Сандина, который оформил 11 ассистов, но из-за повреждения не выступал с 4 января.
Без Овечкина хозяевам будет тяжело: «Вашингтон» и так одна из худших команд НХЛ по заброшенным шайбам — отличается всего 2,33 раза за игру, меньше только у «Чикаго» (2,23) и «Сан-Хосе» (1,98). «Сент-Луис» забивает не особо больше — лишь 2,81 раза в среднем за три периода, реже огорчают соперников лишь шесть коллективов. При этом лучший бомбардир «Блюз» Роберт Томас в результативности серьезно превосходит Овечкина — набрал уже 44 голевых действия (16+28).
Прогноз и ставка на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз»
Обе команды не обладают стабильностью в результатах и подошли к матчу примерно в одинаковом состоянии: хозяева добыли четыре успеха в последних восьми играх регулярки, гости — три. В личных встречах небольшое преимущество на стороне «Блюз» — оформили шесть побед в предыдущих 10 очных разборках, причем в четырех последних поединках сильнее были исключительно «ноты», а «Вашингтон» добыл последний триумф в основное время еще в апреле 2018-го.
Учитывая количество травмированных у хозяев и положение дел в личных противостояниях, «Сент-Луис» может рассчитывать на положительный результат. К тому же команда Дрю Баннистера не выглядит обреченно: в последних трех играх настреляла 10 шайб, а в предыдущих четырех столкновениях с «Вашингтоном» отличалась минимум по четыре раза.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.77.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5