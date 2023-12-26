За последний месяц поражений в АПЛ у «Челси» больше, чем побед. Выправить баланс на «Кристал Пэлас» будет сложно
27 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится лондонское дерби — «Челси» сойдется с «Кристал Пэлас» в 19-м туре чемпионата Англии. Судья Майкл Солсбери даст стартовый свисток в 22.30 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас» 27 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET отдали предпочтение команде Маурисио Почеттино: поставить на «Челси» можно с коэффициентом 1.76, что составляет примерно 52% вероятности результата. Выигрыш «Кристал Пэлас» оценили котировкой 4.53 (22%). Ничью предложили за 3.89 (26%).
В двух последних выездах «орлы» отняли очки у «Вест Хэма» (1:1) и «Ман Сити» (2:2). Считаете, что парни Роя Ходжсона снова не уступят? Опция Х2 ждет вас за 2.13.
Победа синих с форой (-1) идет за 2.30, рынок Ф2(+1) доступен за 1.61.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.81, обратный вариант — за 1.99.
Сыграть на то, что соперники обменяются точными ударами, можно за 1.79, «обе забьют — нет» дали за 2.01.
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«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз и анализ матча АПЛ 27 декабря 2023 года
Синие конкретно забуксовали: за последний месяц поражений в премьер-лиге больше, чем побед, — четыре против двух. Если учитывать все 18 туров, то баланс тоже отрицательный: восемь неудач и шесть выигрышей при четырех ничьих. В таблице парни Почеттино увязли ровно посередине — на десятой строчке. Причем до зоны вылета «Челси» ближе, чем до зоны Лиги чемпионов: идущий 18-м «Лутон» опережают на 10 баллов, а от замыкающего топ-4 «Тоттенхэма» отстают на 14.
У «орлов» дела тоже так себе: в прошлом туре поделили очки с «Брайтоном» (1:1) и продлили безвыигрышную серию до семи матчей. За три предыдущих месяца «Кристал Пэлас» добыл всего две победы — причем обе на чужих полях. Одолел кризисный «МЮ» (1:0) на «Олд Траффорд» и плетущийся предпоследним «Бернли» (2:0) на «Терф Мур».
Зато парни Роя Ходжсона могут гордиться тем, как достойно бились с командами из топ-6: на своем поле огорчили «Тоттенхэм» (1:2), лишь в компенсированное время упустили ничью с «Ливерпулем» (тоже 1:2), а у «Вест Хэма» (1:1) и «Манчестер Сити» (2:2) и вовсе отобрали очки на выезде.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Кристал Пэлас»
Пять последних столкновений лондонских клубов на «Стэмфорд Бридж» закончились победами хозяев без пропущенных мячей. Теперь же очень многое указывает на то, что прервется как минимум сухая серия синих. В предыдущих 11 турах АПЛ «орлы» не отличились лишь трижды — против «Ноттингем Форест» (0:0), «Ньюкасла» (0:4) и «Борнмута» (0:2). Парни Почеттино на этом же отрезке сохранили ворота только в разборке с прозябающим в подвале таблицы «Шеффилдом» (2:0). Что касается «верха» по голам, то в поединках с участием «Челси» его пробивали с завидной регулярностью — восемь раз.
Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.06.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5