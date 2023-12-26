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За последний месяц поражений в АПЛ у «Челси» больше, чем побед. Выправить баланс на «Кристал Пэлас» будет сложно

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас» 27 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Маурисио Почеттино («Челси»).
Фото Global Look Press
Синие встретили Рождество в середине таблицы.

27 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится лондонское дерби — «Челси» сойдется с «Кристал Пэлас» в 19-м туре чемпионата Англии. Судья Майкл Солсбери даст стартовый свисток в 22.30 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
27 дек, 22:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Кристал Пэлас

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас» 27 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET отдали предпочтение команде Маурисио Почеттино: поставить на «Челси» можно с коэффициентом 1.76, что составляет примерно 52% вероятности результата. Выигрыш «Кристал Пэлас» оценили котировкой 4.53 (22%). Ничью предложили за 3.89 (26%).

В двух последних выездах «орлы» отняли очки у «Вест Хэма» (1:1) и «Ман Сити» (2:2). Считаете, что парни Роя Ходжсона снова не уступят? Опция Х2 ждет вас за 2.13.

Победа синих с форой (-1) идет за 2.30, рынок Ф2(+1) доступен за 1.61.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.81, обратный вариант — за 1.99.

Сыграть на то, что соперники обменяются точными ударами, можно за 1.79, «обе забьют — нет» дали за 2.01.

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«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз и анализ матча АПЛ 27 декабря 2023 года

Синие конкретно забуксовали: за последний месяц поражений в премьер-лиге больше, чем побед, — четыре против двух. Если учитывать все 18 туров, то баланс тоже отрицательный: восемь неудач и шесть выигрышей при четырех ничьих. В таблице парни Почеттино увязли ровно посередине — на десятой строчке. Причем до зоны вылета «Челси» ближе, чем до зоны Лиги чемпионов: идущий 18-м «Лутон» опережают на 10 баллов, а от замыкающего топ-4 «Тоттенхэма» отстают на 14.

У «орлов» дела тоже так себе: в прошлом туре поделили очки с «Брайтоном» (1:1) и продлили безвыигрышную серию до семи матчей. За три предыдущих месяца «Кристал Пэлас» добыл всего две победы — причем обе на чужих полях. Одолел кризисный «МЮ» (1:0) на «Олд Траффорд» и плетущийся предпоследним «Бернли» (2:0) на «Терф Мур».

Зато парни Роя Ходжсона могут гордиться тем, как достойно бились с командами из топ-6: на своем поле огорчили «Тоттенхэм» (1:2), лишь в компенсированное время упустили ничью с «Ливерпулем» (тоже 1:2), а у «Вест Хэма» (1:1) и «Манчестер Сити» (2:2) и вовсе отобрали очки на выезде.

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Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Кристал Пэлас»

Пять последних столкновений лондонских клубов на «Стэмфорд Бридж» закончились победами хозяев без пропущенных мячей. Теперь же очень многое указывает на то, что прервется как минимум сухая серия синих. В предыдущих 11 турах АПЛ «орлы» не отличились лишь трижды — против «Ноттингем Форест» (0:0), «Ньюкасла» (0:4) и «Борнмута» (0:2). Парни Почеттино на этом же отрезке сохранили ворота только в разборке с прозябающим в подвале таблицы «Шеффилдом» (2:0). Что касается «верха» по голам, то в поединках с участием «Челси» его пробивали с завидной регулярностью — восемь раз.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.06.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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