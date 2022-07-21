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«Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз на товарищеский матч 21 июля 2022 года

Прогноз на товарищеский матч «Лейпциг» — «Ливерпуль» 21 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Игроки «Ливерпуля» в товарищеском матче с «Кристал Пэлас».
Фото Global Look Press

Топ-клубы готовятся к новому сезону, который стартует в начале августа. 21 июля 2022 года «Лейпциг» сойдется с «Ливерпулем» на домашнем стадионе «Ред Булл Арена». Матч начнется в 20.15 по московскому времени.

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По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Ливерпуль» — небольшой фаворит: поставить на победу команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 2.05, это около 47% вероятности. Успех «Лейпцига» оценен в 3.20 (31%), ничья идет за 4.00 (22%).

Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Ред Булл» при благополучном исходе принесет 3200 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи говорят о хороших шансах мерсисайдцев:

• ничья 1:1 идет за 7.50;

• победа 2:1 — за 8.30;

• за 10.5 можно взять успех «Ливерпуля» 1:0 или «Лейпцига» 2:1.

Команды известны классной атакующей игрой. В прошлом сезоне они забивали в среднем больше двух голов за игру в своих чемпионатах: «РБ» — 2.1 мяча, «Ливерпуль» — 2.5. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч доступен за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.45.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет за 2.22, ИТМ1 (1.5) — за 1.62. Коэффициенты этих рынков на «Ливерпуль» — 1.74 и 2.02 соответственно.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.49, обратную ставку можно сделать с котировкой 2.50.

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Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Ливерпуль» 21 июля 2022 года

«Лейпциг» неплохо провел сезон-2021/22, а в составе раскрылось несколько игроков. Главное открытие сезона — Кристофер Нкунку, который моментально стал целью топ-клубов. Пока «Ред Булл» сохраняет лидера. Команда вообще проводит умеренное трансферное окно: почти не покупает и не продает. «Ливерпуль» же лишился Садио Мане и с трудом удержал Мо Салаха. Зато команду пополнили Дарвин Нуньес и перспективные Фабио Карвалью с Кэлвином Рэмси.

Маловероятно, что в новом сезоне команды отойдут от своего стиля, — продолжат демонстрировать ту же игру, нацеленную на атаку. Соперники даже в Лиге чемпионов выдавали голевые спектакли, поэтому вполне могут зажечь в товарищеской игре.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 1.73.

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И В Н П +/- О
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 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
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Локомотив – Ростов
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 1 0 0
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