Прогноз на товарищеский матч «Лейпциг» — «Ливерпуль» 21 июля 2022 года

Топ-клубы готовятся к новому сезону, который стартует в начале августа. 21 июля 2022 года «Лейпциг» сойдется с «Ливерпулем» на домашнем стадионе «Ред Булл Арена». Матч начнется в 20.15 по московскому времени.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Ливерпуль» — небольшой фаворит: поставить на победу команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 2.05, это около 47% вероятности. Успех «Лейпцига» оценен в 3.20 (31%), ничья идет за 4.00 (22%).

Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Ред Булл» при благополучном исходе принесет 3200 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи говорят о хороших шансах мерсисайдцев:

• ничья 1:1 идет за 7.50;

• победа 2:1 — за 8.30;

• за 10.5 можно взять успех «Ливерпуля» 1:0 или «Лейпцига» 2:1.

Команды известны классной атакующей игрой. В прошлом сезоне они забивали в среднем больше двух голов за игру в своих чемпионатах: «РБ» — 2.1 мяча, «Ливерпуль» — 2.5. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч доступен за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.45.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет за 2.22, ИТМ1 (1.5) — за 1.62. Коэффициенты этих рынков на «Ливерпуль» — 1.74 и 2.02 соответственно.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.49, обратную ставку можно сделать с котировкой 2.50.

Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Ливерпуль» 21 июля 2022 года

«Лейпциг» неплохо провел сезон-2021/22, а в составе раскрылось несколько игроков. Главное открытие сезона — Кристофер Нкунку, который моментально стал целью топ-клубов. Пока «Ред Булл» сохраняет лидера. Команда вообще проводит умеренное трансферное окно: почти не покупает и не продает. «Ливерпуль» же лишился Садио Мане и с трудом удержал Мо Салаха. Зато команду пополнили Дарвин Нуньес и перспективные Фабио Карвалью с Кэлвином Рэмси.

Маловероятно, что в новом сезоне команды отойдут от своего стиля, — продолжат демонстрировать ту же игру, нацеленную на атаку. Соперники даже в Лиге чемпионов выдавали голевые спектакли, поэтому вполне могут зажечь в товарищеской игре.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 1.73.