«Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз на товарищеский матч 21 июля 2022 года
Топ-клубы готовятся к новому сезону, который стартует в начале августа. 21 июля 2022 года «Лейпциг» сойдется с «Ливерпулем» на домашнем стадионе «Ред Булл Арена». Матч начнется в 20.15 по московскому времени.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Ливерпуль» — небольшой фаворит: поставить на победу команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 2.05, это около 47% вероятности. Успех «Лейпцига» оценен в 3.20 (31%), ничья идет за 4.00 (22%).
Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Ред Булл» при благополучном исходе принесет 3200 рублей.
Три самых вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи говорят о хороших шансах мерсисайдцев:
• ничья 1:1 идет за 7.50;
• победа 2:1 — за 8.30;
• за 10.5 можно взять успех «Ливерпуля» 1:0 или «Лейпцига» 2:1.
Команды известны классной атакующей игрой. В прошлом сезоне они забивали в среднем больше двух голов за игру в своих чемпионатах: «РБ» — 2.1 мяча, «Ливерпуль» — 2.5. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч доступен за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.45.
Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет за 2.22, ИТМ1 (1.5) — за 1.62. Коэффициенты этих рынков на «Ливерпуль» — 1.74 и 2.02 соответственно.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.49, обратную ставку можно сделать с котировкой 2.50.
Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Ливерпуль» 21 июля 2022 года
«Лейпциг» неплохо провел сезон-2021/22, а в составе раскрылось несколько игроков. Главное открытие сезона — Кристофер Нкунку, который моментально стал целью топ-клубов. Пока «Ред Булл» сохраняет лидера. Команда вообще проводит умеренное трансферное окно: почти не покупает и не продает. «Ливерпуль» же лишился Садио Мане и с трудом удержал Мо Салаха. Зато команду пополнили Дарвин Нуньес и перспективные Фабио Карвалью с Кэлвином Рэмси.
Маловероятно, что в новом сезоне команды отойдут от своего стиля, — продолжат демонстрировать ту же игру, нацеленную на атаку. Соперники даже в Лиге чемпионов выдавали голевые спектакли, поэтому вполне могут зажечь в товарищеской игре.
Рекомендуемая ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1