«Зенит» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 13 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
13 августа «Зенит» сыграет с «Факелом». Игра четвертого тура РПЛ состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Прямая трансляция с 17.00 мск будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Павел Шадыханов — главный арбитр встречи.
«Зенит» — безусловный фаворит игры, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Победу действующих чемпионов России можно взять с коэффициентом 1.48, вероятность этого результата — около 67%. Ничья предложена за 4.68 (21%), триумф «Факела» — за 6.77 (12%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае нужного исхода принесет выплату в 4680 рублей, а чистая прибыль составит 4680 рублей.
В прошлом сезоне соперники встречались четырежды, но ни разу не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.10.
На победу «Зенита» по ударам в створ с форой (-4) можно поставить за 1.90. Семь и более ударов в цель в исполнении хозяев предложены за 1.94.
Вариант «обе забьют» предложен за 1.94, «обе забьют — нет» — за 1.85.
Отличатся ли сине-бело-голубые хотя бы дважды? ИТБ1 (1.5) идет за 1.60, ИТБ1 (2.5) — за 2.65.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
6
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
7
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0