Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Зенит» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 13 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Факел» 13 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Семак.
Фото Global Look Press

13 августа «Зенит» сыграет с «Факелом». Игра четвертого тура РПЛ состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Прямая трансляция с 17.00 мск будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Павел Шадыханов — главный арбитр встречи.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
13 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел

«Зенит» — безусловный фаворит игры, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Победу действующих чемпионов России можно взять с коэффициентом 1.48, вероятность этого результата — около 67%. Ничья предложена за 4.68 (21%), триумф «Факела» — за 6.77 (12%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае нужного исхода принесет выплату в 4680 рублей, а чистая прибыль составит 4680 рублей.

В прошлом сезоне соперники встречались четырежды, но ни разу не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.10.

На победу «Зенита» по ударам в створ с форой (-4) можно поставить за 1.90. Семь и более ударов в цель в исполнении хозяев предложены за 1.94.

Коди Гакпо и&nbsp;Виджил ван Дейк (&laquo;Ливерпуль&raquo;). «Челси» — «Ливерпуль»: парни Клоппа испортят дебют Почеттино во главе синих

Вариант «обе забьют» предложен за 1.94, «обе забьют — нет» — за 1.85.

Отличатся ли сине-бело-голубые хотя бы дважды? ИТБ1 (1.5) идет за 1.60, ИТБ1 (2.5) — за 2.65.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
0
Читайте также
Умерла дочь основоположника пилотируемой космонавтики Сергея Королева
Владелец взорвавшегося в Москве BMW М8 предположил участие в аварии своего сына
В США восхитились возможностями обновленных систем российского Су-57
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Хетафе» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 13 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
6
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
7
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости