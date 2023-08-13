13 августа «Барселона» в первом туре ла лиги сразится с «Хетафе». Игра пройдет на стадионе «Колизеум Альфонсо Перес» и начнется в 22.30 по московскому времени. В России она будет показана по платной подписке на онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Сесар Сото Градо.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Барселону» безоговорочным фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.61, это приблизительно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.01 (25%), успех «Хетафе» — за 6.41 (13%).

Ставка в 1000 рублей на каталонцев в случае их выигрыша принесет выплату в 1610 рублей, а чистая прибыль составит 610 рублей.

На то, что «Хетафе» не проиграет, выставлена котировка 2.43. В прошлом сезоне в одном из матчей команды поделили очки.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.26, ТМ 2.5 — за 1.69.

Победа каталонцев по ударам в створ оценена в 1.41, «Хетафе» — в 3.90, ничья — в 7.50.

Если считаете, что команды не обменяются голами, возьмите «обе забьют — нет» за 1.62. Такое условие сыграло в шести из девяти предыдущих матчей.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 0:0 за 7.10.

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