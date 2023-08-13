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Сегодня, 17:15

«Хетафе» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 13 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Хетафе» — «Барселона» 13 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Хави.
Фото Global Look Press

13 августа «Барселона» в первом туре ла лиги сразится с «Хетафе». Игра пройдет на стадионе «Колизеум Альфонсо Перес» и начнется в 22.30 по московскому времени. В России она будет показана по платной подписке на онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Сесар Сото Градо.

Испания. Ла Лига. 1-й тур
13 авг, 22:30. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Барселона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Барселону» безоговорочным фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.61, это приблизительно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.01 (25%), успех «Хетафе» — за 6.41 (13%).

Ставка в 1000 рублей на каталонцев в случае их выигрыша принесет выплату в 1610 рублей, а чистая прибыль составит 610 рублей.

На то, что «Хетафе» не проиграет, выставлена котировка 2.43. В прошлом сезоне в одном из матчей команды поделили очки.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.26, ТМ 2.5 — за 1.69.

Победа каталонцев по ударам в створ оценена в 1.41, «Хетафе» — в 3.90, ничья — в 7.50.

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Если считаете, что команды не обменяются голами, возьмите «обе забьют — нет» за 1.62. Такое условие сыграло в шести из девяти предыдущих матчей.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 0:0 за 7.10.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Хетафе
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«Зенит» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 13 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
6
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
7
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
8
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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Матео Кассьерра

Зенит

 3
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Тео Бонгонда

Спартак

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Спартак

 3
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Оренбург

 2
И К Ж
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Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
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 2 1 0
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