13 декабря 2021 года в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы, победители которых пройдут в 1/8 финала. «Спорт-Экспресс» рассказывает о шансах команд при помощи коэффициентов букмекерской компании БЕТСИТИ.

Главная новость для российских болельщиков — «Зенит» сыграет с «Бетисом». Это будет первая в истории официальная встреча между соперниками. Аналитики БЕТСИТИ оценивают шансы команды Семака на итоговую победу коэффициентом 2.20 — это примерно 43% вероятности. Успех испанцев доступен за 1.68 (57%).

В центральном противостоянии раунда «Барселона» встретится с «Наполи». Успех команды Хави оценивается котировкой 1.62 (59%), а триумф коллектива Спаллетти — 2.30 (41%).

«Порту» сыграет против «Лацио». Проход португальцев в 1/8 идет за 2.00 (47%), а римлян — за 1.80 (53%).

«РБ Лейпциг», который недавно возглавил экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско, встретится с «Реалом Сосьедад». Шансы немцев пройти дальше оцениваются коэффициентом 1.72 (55%), а испанцев — 2.13 (45%).

«Аталанта» Алексея Миранчука получила в соперники «Олимпиакос». Поставить на итоговый успех итальянцев можно за 1.38 — это около 68% вероятности. Выход греков в следующий раунд идет за 3.00 (32%).

Дортмундская «Боруссия» считается фаворитом в противостоянии с «Рейнджерс». Сделать ставку на проход немцев можно с котировкой 1.22 (78%), а на шотландцев — за 4.30 (22%).

«Севилья» получила в соперники загребское «Динамо». Шансы испанцев выйти в 1/8 финала оцениваются коэффициентом 1.23 (77%), а хорватов — 4.20 (23%).

Пошумевший в Лиге чемпионов «Шериф» встретится с «Брагой». Поставить на успех молдавского клуба можно за 3.10 (31%), а на португальцев — за 1.37 (69%).