«Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз на матч серии А 16 января 2024 года
16 января «Ювентус» и «Сассуоло» сойдутся в 20-м туре серии А. Поединок на «Альянц Стадиум» стартует в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал и «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 22.40 мск.
Эксперты отдали предпочтение парням Массимилиано Аллегри: взять их триумф предложили с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 69% вероятности. Успех черно-зеленых доступен с некислой котировкой 7.40 (12%), «мирный» исход — за опасные 4.94 (19%).
«Ювентус» не проиграл в 10 из 11 последних домашних матчей против «Сассуоло». Поставить на неожиданную победу или ничью гостей можно за 3.05.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.08. Обмен результативными выстрелами оценили в 2.00, обратный рынок — в 1.78.
Самый вероятный точный счет, как считают аналитики, — победа «Юве» 2:0 за 6.52.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Сассуоло»
«Сассуоло» — третья среди самых пропускающих команд сезона (33), которая еще и уступила в 10 из 19 туров. Но коллектив Алессио Дионизи стабильно забивает — отличился в девяти из 10 прошлых встреч в чемпионате. А еще «Сассуоло» обыграл «Юве» дважды подряд (1:0 и 4:2).
Зато у хозяев — вторая по надежности оборона в Италии (12 пропущенных) после лидера турнира «Интера» (10). При этом на «Альянц Арене» в ворота Щенсного залетело всего четыре гола. Команда Макса Аллегри завершила всухую пять из семи поединков на своем поле. Так что в этот раз черно-зеленым ловить нечего.
Рекомендуемая ставка: победа «Ювентуса» и ТБ 2.5 за 1.95.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5