Прогноз на матч серии А «Ювентус» — «Сассуоло» 16 января 2024 года

16 января «Ювентус» и «Сассуоло» сойдутся в 20-м туре серии А. Поединок на «Альянц Стадиум» стартует в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал и «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 22.40 мск.

Эксперты отдали предпочтение парням Массимилиано Аллегри: взять их триумф предложили с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 69% вероятности. Успех черно-зеленых доступен с некислой котировкой 7.40 (12%), «мирный» исход — за опасные 4.94 (19%).

«Ювентус» не проиграл в 10 из 11 последних домашних матчей против «Сассуоло». Поставить на неожиданную победу или ничью гостей можно за 3.05.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.08. Обмен результативными выстрелами оценили в 2.00, обратный рынок — в 1.78.

Самый вероятный точный счет, как считают аналитики, — победа «Юве» 2:0 за 6.52.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Сассуоло»

«Сассуоло» — третья среди самых пропускающих команд сезона (33), которая еще и уступила в 10 из 19 туров. Но коллектив Алессио Дионизи стабильно забивает — отличился в девяти из 10 прошлых встреч в чемпионате. А еще «Сассуоло» обыграл «Юве» дважды подряд (1:0 и 4:2).

Зато у хозяев — вторая по надежности оборона в Италии (12 пропущенных) после лидера турнира «Интера» (10). При этом на «Альянц Арене» в ворота Щенсного залетело всего четыре гола. Команда Макса Аллегри завершила всухую пять из семи поединков на своем поле. Так что в этот раз черно-зеленым ловить нечего.

Рекомендуемая ставка: победа «Ювентуса» и ТБ 2.5 за 1.95.