16 мая 2022 года в матче 37-го тура Серии А «Ювентус» на «Альянс Стэдиум» примет «Лацио». Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 21.40 мск. Команды занимают четвертое и пятое места в турнирной таблице.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. Коэффициент на победу «Ювентуса» — 2.32, это примерно 43% вероятности. На «Лацио» можно поставить с котировкой 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (25%).

Поставленная 1000 рублей на ничью в случае успешного исхода выплата превратится в 3500 рублей, чистая прибыль — 2500 рублей.

На то, что «Лацио» не проиграет, можно поставить за 1.65.

«Ювентус» и его соперники пробили тотал больше 2.5 мяча в шести из десяти последних матчей, «Лацио» — в семи из десяти последних игр. На ТБ 2.5 котировка 1.78, обратный исход доступен за 2.10.

И «Ювентус», и «Лацио» в шести из десяти последних игр устраивали «обе забьют». Поставить на обмен голами можно за 1.66.

Для подстраховки можно взять фору на одну из команд: Ф1(0) — 1.70 или Ф2(0) — 2.24.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Лацио»

«Ювентус» не взял ни одного трофея и провалил сезон. Массимилиано Аллегри вряд ли звали за этим, но таков результат. «Старая синьора» гарантированно в Лиге чемпионов, в тройку подняться будет тяжело — есть серьезные опасения, что игроки бросят играть. Некоторые из них летом клуб покинут (Кьеллини, Дибала и Бернардески), мотивация на финальные туры снизится. А у «Лацио» она есть. Во-первых, Маурицио Сарри — бывший тренер и захочет доказать свою силу. Во-вторых, клуб борется за Лигу Европы. Победа «Лацио» очень нужна. Она не гарантирована, но у подсевшего к концу сезона «Ювентуса» очки брать надо.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.65.