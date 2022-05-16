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«Ювентус» — «Лацио»: прогноз на матч Серии А 16 мая 2022 года

Прогноз на матч серии А «Ювентус» — «Лацио» 16 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Пауло Дибала в матче против «Интера».
Фото Global Look Press

16 мая 2022 года в матче 37-го тура Серии А «Ювентус» на «Альянс Стэдиум» примет «Лацио». Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 21.40 мск. Команды занимают четвертое и пятое места в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 37-й тур
16 мая, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Лацио

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. Коэффициент на победу «Ювентуса» — 2.32, это примерно 43% вероятности. На «Лацио» можно поставить с котировкой 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (25%).

Поставленная 1000 рублей на ничью в случае успешного исхода выплата превратится в 3500 рублей, чистая прибыль — 2500 рублей.

На то, что «Лацио» не проиграет, можно поставить за 1.65.

«Ювентус» и его соперники пробили тотал больше 2.5 мяча в шести из десяти последних матчей, «Лацио» — в семи из десяти последних игр. На ТБ 2.5 котировка 1.78, обратный исход доступен за 2.10.

И «Ювентус», и «Лацио» в шести из десяти последних игр устраивали «обе забьют». Поставить на обмен голами можно за 1.66.

Для подстраховки можно взять фору на одну из команд: Ф1(0) — 1.70 или Ф2(0) — 2.24.

Джорджо Кьеллини (&laquo;Ювентус&raquo;). «Ювентус» — «Лацио»: Кьеллини ждут веселые проводы в последнем домашнем матче

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Лацио»

«Ювентус» не взял ни одного трофея и провалил сезон. Массимилиано Аллегри вряд ли звали за этим, но таков результат. «Старая синьора» гарантированно в Лиге чемпионов, в тройку подняться будет тяжело — есть серьезные опасения, что игроки бросят играть. Некоторые из них летом клуб покинут (Кьеллини, Дибала и Бернардески), мотивация на финальные туры снизится. А у «Лацио» она есть. Во-первых, Маурицио Сарри — бывший тренер и захочет доказать свою силу. Во-вторых, клуб борется за Лигу Европы. Победа «Лацио» очень нужна. Она не гарантирована, но у подсевшего к концу сезона «Ювентуса» очки брать надо.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.65.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Ювентус
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«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 16 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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