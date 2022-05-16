«Ювентус» — «Лацио»: прогноз на матч Серии А 16 мая 2022 года
16 мая 2022 года в матче 37-го тура Серии А «Ювентус» на «Альянс Стэдиум» примет «Лацио». Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 21.40 мск. Команды занимают четвертое и пятое места в турнирной таблице.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. Коэффициент на победу «Ювентуса» — 2.32, это примерно 43% вероятности. На «Лацио» можно поставить с котировкой 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (25%).
Поставленная 1000 рублей на ничью в случае успешного исхода выплата превратится в 3500 рублей, чистая прибыль — 2500 рублей.
На то, что «Лацио» не проиграет, можно поставить за 1.65.
«Ювентус» и его соперники пробили тотал больше 2.5 мяча в шести из десяти последних матчей, «Лацио» — в семи из десяти последних игр. На ТБ 2.5 котировка 1.78, обратный исход доступен за 2.10.
И «Ювентус», и «Лацио» в шести из десяти последних игр устраивали «обе забьют». Поставить на обмен голами можно за 1.66.
Для подстраховки можно взять фору на одну из команд: Ф1(0) — 1.70 или Ф2(0) — 2.24.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Лацио»
«Ювентус» не взял ни одного трофея и провалил сезон. Массимилиано Аллегри вряд ли звали за этим, но таков результат. «Старая синьора» гарантированно в Лиге чемпионов, в тройку подняться будет тяжело — есть серьезные опасения, что игроки бросят играть. Некоторые из них летом клуб покинут (Кьеллини, Дибала и Бернардески), мотивация на финальные туры снизится. А у «Лацио» она есть. Во-первых, Маурицио Сарри — бывший тренер и захочет доказать свою силу. Во-вторых, клуб борется за Лигу Европы. Победа «Лацио» очень нужна. Она не гарантирована, но у подсевшего к концу сезона «Ювентуса» очки брать надо.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0