Прямая трансляция матча Серии А «Ювентус» — «Лацио» 16 мая 2022 года

В центральном матче 37-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на «Альянц Стэдиум» примет «Лацио». Игра состоится 16 мая и начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Старт эфира — в 21.40 мск. Главным арбитром встречи назначен Джованни Айрольди.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев незначительными фаворитами. На победу «Ювентуса» коэффициент 2.32, это примерно 43% вероятности исхода. Успех «Лацио» оценен котировкой 3.10 (32%), ничья идет за 3.50 (25%).

Ставка в 1000 рублей на победу команды Маурицио Сарри в случае успеха принесет 3100 рублей.

На то, что «Лацио» не проиграет, котировка 1.65.

Аналитики предполагают, что матч получится результативным. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.78, на ТМ 2.5 — за 2.10.

Также высоки шансы на несколько голов от обеих команд. ИТБ1 (1.5) идет за 2.05, ИТБ2 (1.5) — за 2.43.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.66, обратный исход — за 2.22.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.70;

1:0 — за 8.70;

2:1 — также за 8.70.