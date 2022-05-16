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Сегодня, 19:15

«Ювентус» — «Лацио»: где смотреть матч Серии А 16 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Серии А «Ювентус» — «Лацио» 16 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Душан Влахович («Ювентус»).
Фото Global Look Press

В центральном матче 37-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на «Альянц Стэдиум» примет «Лацио». Игра состоится 16 мая и начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Старт эфира — в 21.40 мск. Главным арбитром встречи назначен Джованни Айрольди.

Италия. Серия А. 37-й тур
16 мая, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Лацио

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев незначительными фаворитами. На победу «Ювентуса» коэффициент 2.32, это примерно 43% вероятности исхода. Успех «Лацио» оценен котировкой 3.10 (32%), ничья идет за 3.50 (25%).

Ставка в 1000 рублей на победу команды Маурицио Сарри в случае успеха принесет 3100 рублей.

На то, что «Лацио» не проиграет, котировка 1.65.

Аналитики предполагают, что матч получится результативным. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.78, на ТМ 2.5 — за 2.10.

Также высоки шансы на несколько голов от обеих команд. ИТБ1 (1.5) идет за 2.05, ИТБ2 (1.5) — за 2.43.

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Вариант «обе забьют» доступен за 1.66, обратный исход — за 2.22.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.70;

1:0 — за 8.70;

2:1 — также за 8.70.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Ювентус
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«Ювентус» — «Лацио»: прогноз на матч серии А 16 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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