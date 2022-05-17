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Швейцария — Казахстан: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 17 мая 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Швейцария — Казахстан 17 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Виктор Сведберг (сборная Казахстана по хоккею).
Фото Global Look Press

17 мая 2022 года состоится важнейший для сборной Казахстана матч группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Швейцарии. Игра пройдет на Ледовой арене в Хельсинки и начнется в 20.20 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 20.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предсказывают уверенную победу номинальных хозяев площадки. На успех Швейцарии в основное время можно поставить за коэффициент 1.11, это больше 90% вероятности исхода. На ничью предложена котировка 12.5 (7%), на триумф Казахстана — 16.5 (3%).

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В первом матче Казахстан пропустил девять шайб от Дании, но во втором сыграл значительно лучше и проиграл Франции с минимальным перевесом — 1:2. На то, что в этот раз команда не уступит хотя бы в основное время, коэффициент 5.90.

Аналитики ожидают очень результативный матч, поэтому рынок на заброшенные шайбы максимально широкий:

  • тотал больше 4.5 шайб идет за 1.32, ТМ 4.5 — за 3.20;

  • тотал больше 5.5 шайб идет за 1.67, ТМ 5.5 — за 2.20;

  • тотал больше 6.5 шайб идет за 2.22, ТМ 6.5 — за 1.62.

Можно подстраховать победу Казахстана и взять фору (+3.5) шайбы за 1.85. С чуть большим коэффициентом 1.95 предложен вариант Ф1(-3.5).

Наиболее вероятный точный счет — победа Швейцарии 4:1 за 9.50.

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Прогноз и ставка на матч Швейцария — Казахстан

Исход этой игры очевиден — Швейцария уверенно победит. Команда Патрика Фишера забросила пять шайб в ворота Италии, шесть — Дании и лидирует в группе А с разницей +9, опережая Канаду. Казахстан с разницей -9 — последний. В этом году у этой сборной в пассиве четыре разгромных поражения, а швейцарцы нанесут пятое. И забьют очень много, потому что класс команд такой же разный, как если сравнивать Lamborghini и Daewoo Matiz.

Рекомендуемая ставка: Швейцария забросит в каждом периоде за 1.86.

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Сборная Казахстана по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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