Швейцария — Казахстан: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 17 мая 2022 года
17 мая 2022 года состоится важнейший для сборной Казахстана матч группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Швейцарии. Игра пройдет на Ледовой арене в Хельсинки и начнется в 20.20 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 20.15 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предсказывают уверенную победу номинальных хозяев площадки. На успех Швейцарии в основное время можно поставить за коэффициент 1.11, это больше 90% вероятности исхода. На ничью предложена котировка 12.5 (7%), на триумф Казахстана — 16.5 (3%).
Суперсенсация принесет крупный выигрыш — ставка в 1000 рублей на победу гостей поможет заработать 16 500 рублей.
В первом матче Казахстан пропустил девять шайб от Дании, но во втором сыграл значительно лучше и проиграл Франции с минимальным перевесом — 1:2. На то, что в этот раз команда не уступит хотя бы в основное время, коэффициент 5.90.
Аналитики ожидают очень результативный матч, поэтому рынок на заброшенные шайбы максимально широкий:
Можно подстраховать победу Казахстана и взять фору (+3.5) шайбы за 1.85. С чуть большим коэффициентом 1.95 предложен вариант Ф1(-3.5).
Наиболее вероятный точный счет — победа Швейцарии 4:1 за 9.50.
Прогноз и ставка на матч Швейцария — Казахстан
Исход этой игры очевиден — Швейцария уверенно победит. Команда Патрика Фишера забросила пять шайб в ворота Италии, шесть — Дании и лидирует в группе А с разницей +9, опережая Канаду. Казахстан с разницей -9 — последний. В этом году у этой сборной в пассиве четыре разгромных поражения, а швейцарцы нанесут пятое. И забьют очень много, потому что класс команд такой же разный, как если сравнивать Lamborghini и Daewoo Matiz.
Рекомендуемая ставка: Швейцария забросит в каждом периоде за 1.86.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0