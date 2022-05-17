Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Швейцария — Казахстан 17 мая 2022 года

17 мая 2022 года состоится важнейший для сборной Казахстана матч группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Швейцарии. Игра пройдет на Ледовой арене в Хельсинки и начнется в 20.20 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 20.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предсказывают уверенную победу номинальных хозяев площадки. На успех Швейцарии в основное время можно поставить за коэффициент 1.11, это больше 90% вероятности исхода. На ничью предложена котировка 12.5 (7%), на триумф Казахстана — 16.5 (3%).

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В первом матче Казахстан пропустил девять шайб от Дании, но во втором сыграл значительно лучше и проиграл Франции с минимальным перевесом — 1:2. На то, что в этот раз команда не уступит хотя бы в основное время, коэффициент 5.90.

Аналитики ожидают очень результативный матч, поэтому рынок на заброшенные шайбы максимально широкий:

тотал больше 4.5 шайб идет за 1.32, ТМ 4.5 — за 3.20;

тотал больше 5.5 шайб идет за 1.67, ТМ 5.5 — за 2.20;

тотал больше 6.5 шайб идет за 2.22, ТМ 6.5 — за 1.62.

Можно подстраховать победу Казахстана и взять фору (+3.5) шайбы за 1.85. С чуть большим коэффициентом 1.95 предложен вариант Ф1(-3.5).

Наиболее вероятный точный счет — победа Швейцарии 4:1 за 9.50.

Прогноз и ставка на матч Швейцария — Казахстан

Исход этой игры очевиден — Швейцария уверенно победит. Команда Патрика Фишера забросила пять шайб в ворота Италии, шесть — Дании и лидирует в группе А с разницей +9, опережая Канаду. Казахстан с разницей -9 — последний. В этом году у этой сборной в пассиве четыре разгромных поражения, а швейцарцы нанесут пятое. И забьют очень много, потому что класс команд такой же разный, как если сравнивать Lamborghini и Daewoo Matiz.

Рекомендуемая ставка: Швейцария забросит в каждом периоде за 1.86.