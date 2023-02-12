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«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 12 февраля 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Вильярреал» — «Барселона» 12 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Серхи Бускетс.
Фото Global Look Press

12 февраля «Барселона» сыграет в гостях с «Вильярреалом». Встреча 21-го тура ла лиги состоится на «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Алехандро Эрнандес.

Испания. Лига 1. 21-й тур
12 февр, 23:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Барселона

«Барселона» — фаворит, по мнению букмекеров. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.83, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Вильярреала» — за 4.40 (20%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет 1830 рублей, а чистая прибыль составит 830 рублей.

Команда Кике Сетьена проиграла два последних матча. Получится ли у нее прервать неудачную серию? Вариант 1Х идет за 2.04.

Встречи между «Барселоной» и «Вильярреалом» обычно получаются довольно результативными — в восьми из десяти последних прошел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.06.

Сине-гранатовые много забивают на поле «Вильярреала» — по два и более мяча в пяти крайних матчах. ИТБ2 (1.5) оценен в 1.76, ИТМ2 (1.5) — в 2.06.

Условие «обе забьют» предложено за 1.77. Каталонцы отличились в 14 предыдущих встречах во всех турнирах, а валенсийцы не сделали этого лишь в одной из десяти последних.

На гол возглавляющего гонку бомбардиров чемпионата Испании Роберта Левандовски (14 забитых мячей) можно поставить за 1.90. На то, что он откроет счет, — за 3.90.

Четыре наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 и победа каталонцев 1:0 — за 7.10;

  • успех гостей 2:1 или 2:0 — за 7.90.

Маркус Рэшфорд. «Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Рэшфорд испортит настроение Хави и Левандовски?

Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Барселона»

На будущей неделе «Барселоне» предстоит важный матч в Лиге Европы против «Манчестер Юнайтед», но это вряд ли помешает футболистам со всей ответственностью подойти к игре против «Вильярреала». Хотя команда Хави опережает «Реал» уже на восемь очков, важно сохранить и даже преувеличить отрыв, пока главный конкурент не совсем стабилен.

Сине-гранатовые выиграли пять последних матчей в ла лиге с разницей мячей 8:1. Всего же они забивают 2.1 мяча за игру в чемпионате (42 в 20 турах) и очень мало пропускают — 0.35 гола (семь в 20 матчах). «Вильярреал» же в начале февраля подпортил статистику. Во-первых, он проиграл два матча подряд: 0:1 «Райо Вальекано» и 1:3 «Эльче». Во-вторых, его атакующая мощь снизилась до 1.1 мяча за 90 минут (22 в 20), а пропускает команда — 0.85 гола (17 в 20).

Воспоминания о последней встрече команд в октябре 2022 года вряд ли вызывают улыбку у поклонников «желтой подлодки» — «Вильярреал» сгорел 0:3. Что касается домашних матчей против каталонцев, то здесь у хозяев три поражения подряд.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.83.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Вильярреал
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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