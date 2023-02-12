12 февраля «Барселона» сыграет в гостях с «Вильярреалом». Встреча 21-го тура ла лиги состоится на «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Алехандро Эрнандес.

«Барселона» — фаворит, по мнению букмекеров. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.83, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Вильярреала» — за 4.40 (20%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет 1830 рублей, а чистая прибыль составит 830 рублей.

Команда Кике Сетьена проиграла два последних матча. Получится ли у нее прервать неудачную серию? Вариант 1Х идет за 2.04.

Встречи между «Барселоной» и «Вильярреалом» обычно получаются довольно результативными — в восьми из десяти последних прошел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.06.

Сине-гранатовые много забивают на поле «Вильярреала» — по два и более мяча в пяти крайних матчах. ИТБ2 (1.5) оценен в 1.76, ИТМ2 (1.5) — в 2.06.

Условие «обе забьют» предложено за 1.77. Каталонцы отличились в 14 предыдущих встречах во всех турнирах, а валенсийцы не сделали этого лишь в одной из десяти последних.

На гол возглавляющего гонку бомбардиров чемпионата Испании Роберта Левандовски (14 забитых мячей) можно поставить за 1.90. На то, что он откроет счет, — за 3.90.

Четыре наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 и победа каталонцев 1:0 — за 7.10;

успех гостей 2:1 или 2:0 — за 7.90.

Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Барселона»

На будущей неделе «Барселоне» предстоит важный матч в Лиге Европы против «Манчестер Юнайтед», но это вряд ли помешает футболистам со всей ответственностью подойти к игре против «Вильярреала». Хотя команда Хави опережает «Реал» уже на восемь очков, важно сохранить и даже преувеличить отрыв, пока главный конкурент не совсем стабилен.

Сине-гранатовые выиграли пять последних матчей в ла лиге с разницей мячей 8:1. Всего же они забивают 2.1 мяча за игру в чемпионате (42 в 20 турах) и очень мало пропускают — 0.35 гола (семь в 20 матчах). «Вильярреал» же в начале февраля подпортил статистику. Во-первых, он проиграл два матча подряд: 0:1 «Райо Вальекано» и 1:3 «Эльче». Во-вторых, его атакующая мощь снизилась до 1.1 мяча за 90 минут (22 в 20), а пропускает команда — 0.85 гола (17 в 20).

Воспоминания о последней встрече команд в октябре 2022 года вряд ли вызывают улыбку у поклонников «желтой подлодки» — «Вильярреал» сгорел 0:3. Что касается домашних матчей против каталонцев, то здесь у хозяев три поражения подряд.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.83.