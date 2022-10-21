ЦСКА — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 21 октября 2022 года
21 октября в КХЛ состоится топ-встреча — ЦСКА на «ЦСКА Арене» примет «Автомобилист». Матч начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть его можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале KHL Prime. Стартует трансляция в 19.15 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами армейцев. Поставить на успех хозяев можно за 1.81, это примерно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (24%), победа «Автомобилиста» — за 4.10 (21%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 3900 рублей.
Считаете, что гости не проиграют в основное время? Поставьте на это за 1.93.
Или подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.37, Ф2(0) — за 3.10.
Знаете, кто победит с учетом овертайма и буллитов? Успех ЦСКА идет за 1.42, победу «Автомобилиста» можно оформить за 2.85.
Эксперты считают, что встреча получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.55. Можно повысить ставки и взять тотал больше 5.5 шайбы за 2.03.
Минимум четыре шайбы от ЦСКА вполне реальны, поставить на ИТБ1 (3.5) можно за 2.32. А вот аналогичный рынок у «Автомобилиста» уже не так вероятен — ИТБ2 (3.5) идет за 4.90.
Наиболее реальный точный счет — 2:2 за 8.20.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Автомобилист»
ЦСКА набрал ход и выиграл уже шесть матчей подряд с общим счетом 17:6. При этом результативность армейцев последние три игры растет стремительно — от двух шайб в ворота «Витязя» до пяти шайб «Куньлуню».
Конечно, на пять шайб «Автомобилисту» рассчитывать тяжело, но разница точно будет. Гости приедут без двух лидеров — Кертис Волк и Сергей Широков игру пропустят. Без них организовать результативные атаки будет сложнее. У ЦСКА такой проблемы нет.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.18.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1