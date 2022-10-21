Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

ЦСКА — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 21 октября 2022 года

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Автомобилист» 21 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Хоккеисты ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА.

21 октября в КХЛ состоится топ-встреча — ЦСКА на «ЦСКА Арене» примет «Автомобилист». Матч начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть его можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале KHL Prime. Стартует трансляция в 19.15 мск.

Скамейка &laquo;Автомобилиста&raquo;. ЦСКА — «Автомобилист»: потеря Широкова и Валка критична для екатеринбуржцев

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами армейцев. Поставить на успех хозяев можно за 1.81, это примерно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (24%), победа «Автомобилиста» — за 4.10 (21%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 3900 рублей.

Считаете, что гости не проиграют в основное время? Поставьте на это за 1.93.

Или подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.37, Ф2(0) — за 3.10.

Знаете, кто победит с учетом овертайма и буллитов? Успех ЦСКА идет за 1.42, победу «Автомобилиста» можно оформить за 2.85.

Эксперты считают, что встреча получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.55. Можно повысить ставки и взять тотал больше 5.5 шайбы за 2.03.

Минимум четыре шайбы от ЦСКА вполне реальны, поставить на ИТБ1 (3.5) можно за 2.32. А вот аналогичный рынок у «Автомобилиста» уже не так вероятен — ИТБ2 (3.5) идет за 4.90.

Наиболее реальный точный счет — 2:2 за 8.20.

Эдуард Сперцян. «НН» — «Краснодар»: Сперцян и Кордоба заставят соперника трепещать

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Автомобилист»

ЦСКА набрал ход и выиграл уже шесть матчей подряд с общим счетом 17:6. При этом результативность армейцев последние три игры растет стремительно — от двух шайб в ворота «Витязя» до пяти шайб «Куньлуню».

Конечно, на пять шайб «Автомобилисту» рассчитывать тяжело, но разница точно будет. Гости приедут без двух лидеров — Кертис Волк и Сергей Широков игру пропустят. Без них организовать результативные атаки будет сложнее. У ЦСКА такой проблемы нет.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.18.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Автомобилист
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Грязные девушки в красивых платьях: фото с самой необычной Олимпиады
Дана Уайт создал лигу пощечин, которую подсмотрел в России у создателя Дневника Хача
В Британии рассказали подробности ухода Трасс в отставку
Медведев пригласил Маска на День Победы в Москву
Швеция ограничилась отпиской на предложение РФ вместе расследовать ЧП на «Северных потоках»
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз на матч НХЛ 21 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости