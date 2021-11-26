26 ноября 2021 года в очередном туре регулярного сезона КХЛ «Йокерит» примет на домашнем льду ЦСКА. Встреча состоится в Хельсинки на «Хартвалл Арене», начало — в 20.30. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL Prime.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Йокерита» в основное время можно за 2.28 — это порядка 41% вероятности. Триумф ЦСКА идет за 2.90 (33%), а ничья в матче доступна с коэффициентом 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3700 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) можно взять за 1.70, а Ф2(0) — за 2.15.

Тотал голов больше 5.5 доступен за 2.20, а ТМ 5.5 — за 1.67.

Сделать ставку на победу «Йокерита» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.72. Аналогичный исход в пользу ЦСКА оценивается котировкой 2.12.

«Йокерит» забивает ЦСКА больше двух шайб три встречи подряд. Повторят вновь? ИТБ1 (2.5) идет за 1.80.

Шансы ЦСКА забросить минимум три шайбы оцениваются коэффициентом 2.08.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 7.40.