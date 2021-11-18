18 ноября состоятся матчи регулярного сезона КХЛ. В Москве на арене «Мегаспорт» сыграют «Спартак» и «Барыс». Встреча начнется в 19.30. Трансляцию покажет телеканал KHL Prime.

«Спартак» — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу команды в основное время можно за коэффициент 2.10 — это около 45% вероятности. Ничья идет за 4.10 (23%). Победа «Барыса» по итогам трех периодов оценивается коэффициентом 2.90 (32%).

Ставка «Барыс» не проиграет» есть в линии за 1.64.

Если вы поставите 1000 рублей на победу «Барыса», то в случае успеха команды сможете выиграть 2900 рублей.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет «Спартак». На этот исход можно поставить за 1.73. Такая же ставка на гостей есть в линии за 2.04.

Тотал голов больше 5.5 в этой игре идет за 2.30. Тотал меньше 5.5 можно взять за 1.62.