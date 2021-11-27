27 ноября 2021 года в Барселоне на «Камп Ноу» в рамках чемпионата Испании встретятся «Вильярреал» и «Барселона». Встреча начнется в 23.00, а трансляцию покажет сервис Okko.

27.11.2021 | Вильярреал - Барселона

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд в этом матче равные шансы на победу. Успех «Вильярреала» идет в линии за 2.65 — это примерно 36% вероятности. За такой же коэффициент можно поставить на победу «Барселоны». (36%). Ничью можно найти в линии за 3.50 (28%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Барсы» потенциальная выплата составит 2650 рублей.

Сделать ставку на матч можно с форой:

— Ф1(-1.5) — 4.90;

— Ф2(+1.5) — 1.18.

Ставку «Вильярреал» не проиграет» можно взять за 1.52.

Шансы «Барселоны» забить больше одного гола оцениваются коэффициентом 1.80.

Уверены, что «Вильярреал» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.20.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 2:1 в пользу «Вильярреала» наиболее вероятным. На него можно поставить за 9.20.