«Вашингтон» — «Айлендерс»: Овечкин и Кузнецов устроят пожар у ворот соперника
30 марта в Национальной хоккейной лиге состоится очередной матч с участием Александра Овечкина и Евгения Кузнецова — их «Вашингтон» примет «Айлендерс». Игра состоится в столице США на «Кэпитал Уан Арене» и начнется в 02.30 мск. В России она показана не будет.
Аналитики букмекерской компании PARI считают гостей фаворитами встречи. На победу «Айлендерс» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.15 (19%), успех «Вашингтона» — за 2.55 (39%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае позитивного исхода принесет выплату в 4150 рублей, а чистая прибыль составит 3150 рублей.
Считаете, что дома «Вашингтон» не уступит сопернику? 1Х идет за 1.60.
В четырех из пяти последних очных матчах соперники забрасывали ровно по шесть шайб за 60 минут. ТБ 5.5 оценен в 1.80, ТМ 5.5 — в 2.00.
«Вашингтон», несмотря на небольшое количество поражений, в последних четырех встречах оформлял не менее трех шайб. Поэтому стоит приглядеться к варианту ИТБ1 (2.5) за 1.73.
Эксперты не сомневаются, что Александр Овечкин наберет в ближайшем матче очередные очки в сезоне. Гол или ассист российского форварда доступны за 1.45.
Конкретно заброшенную шайбу от Ови можно взять за 2.10.
Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Айлендерс»
«Вашингтону» кровь из носу нужны очки — достать оторвавшийся на шесть очков «Питтсбург» еще вполне реально. Тем более набирать баллы необходимо в домашних матчах — на «Кэпитал Уан Арене» у столичных в этом сезоне 13 побед при пяти поражениях. И здесь в среднем они забрасывают 3.19 шайбы за игру. А «Айлендерс» примерно столько же пропускают в гостях.
ИТБ1 (2.5) прошел в четырех из шести предыдущих очных матчах команд в Вашингтоне. Высока вероятность, что это произойдет снова.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4