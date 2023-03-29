30 марта в Национальной хоккейной лиге состоится очередной матч с участием Александра Овечкина и Евгения Кузнецова — их «Вашингтон» примет «Айлендерс». Игра состоится в столице США на «Кэпитал Уан Арене» и начнется в 02.30 мск. В России она показана не будет.

Аналитики букмекерской компании PARI считают гостей фаворитами встречи. На победу «Айлендерс» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.15 (19%), успех «Вашингтона» — за 2.55 (39%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае позитивного исхода принесет выплату в 4150 рублей, а чистая прибыль составит 3150 рублей.

Считаете, что дома «Вашингтон» не уступит сопернику? 1Х идет за 1.60.

В четырех из пяти последних очных матчах соперники забрасывали ровно по шесть шайб за 60 минут. ТБ 5.5 оценен в 1.80, ТМ 5.5 — в 2.00.

«Вашингтон», несмотря на небольшое количество поражений, в последних четырех встречах оформлял не менее трех шайб. Поэтому стоит приглядеться к варианту ИТБ1 (2.5) за 1.73.

Эксперты не сомневаются, что Александр Овечкин наберет в ближайшем матче очередные очки в сезоне. Гол или ассист российского форварда доступны за 1.45.

Конкретно заброшенную шайбу от Ови можно взять за 2.10.

Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Айлендерс»

«Вашингтону» кровь из носу нужны очки — достать оторвавшийся на шесть очков «Питтсбург» еще вполне реально. Тем более набирать баллы необходимо в домашних матчах — на «Кэпитал Уан Арене» у столичных в этом сезоне 13 побед при пяти поражениях. И здесь в среднем они забрасывают 3.19 шайбы за игру. А «Айлендерс» примерно столько же пропускают в гостях.

ИТБ1 (2.5) прошел в четырех из шести предыдущих очных матчах команд в Вашингтоне. Высока вероятность, что это произойдет снова.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.73.