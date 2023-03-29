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Сегодня, 21:45

«Вашингтон» — «Айлендерс»: Овечкин и Кузнецов устроят пожар у ворот соперника

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс» 30 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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«Вашингтон».
Фото Getty Images

30 марта в Национальной хоккейной лиге состоится очередной матч с участием Александра Овечкина и Евгения Кузнецова — их «Вашингтон» примет «Айлендерс». Игра состоится в столице США на «Кэпитал Уан Арене» и начнется в 02.30 мск. В России она показана не будет.

Аналитики букмекерской компании PARI считают гостей фаворитами встречи. На победу «Айлендерс» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.15 (19%), успех «Вашингтона» — за 2.55 (39%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае позитивного исхода принесет выплату в 4150 рублей, а чистая прибыль составит 3150 рублей.

Считаете, что дома «Вашингтон» не уступит сопернику? 1Х идет за 1.60.

В четырех из пяти последних очных матчах соперники забрасывали ровно по шесть шайб за 60 минут. ТБ 5.5 оценен в 1.80, ТМ 5.5 — в 2.00.

«Вашингтон», несмотря на небольшое количество поражений, в последних четырех встречах оформлял не менее трех шайб. Поэтому стоит приглядеться к варианту ИТБ1 (2.5) за 1.73.

Эксперты не сомневаются, что Александр Овечкин наберет в ближайшем матче очередные очки в сезоне. Гол или ассист российского форварда доступны за 1.45.

Конкретно заброшенную шайбу от Ови можно взять за 2.10.

Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Айлендерс»

«Вашингтону» кровь из носу нужны очки — достать оторвавшийся на шесть очков «Питтсбург» еще вполне реально. Тем более набирать баллы необходимо в домашних матчах — на «Кэпитал Уан Арене» у столичных в этом сезоне 13 побед при пяти поражениях. И здесь в среднем они забрасывают 3.19 шайбы за игру. А «Айлендерс» примерно столько же пропускают в гостях.

ИТБ1 (2.5) прошел в четырех из шести предыдущих очных матчах команд в Вашингтоне. Высока вероятность, что это произойдет снова.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.73.

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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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«Вашингтон» может обменять Кузнецова
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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 29 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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