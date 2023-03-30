«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ 31 марта 2023 года
31 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся одни из лидеров сезона — «Нью-Джерси Девилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды занимают соответственно третье и пятое место в Восточной конференции. Игра пройдет на арене «Пруденшиал-центр» и начнется в 02.00 по московскому времени. В России легально НХЛ не показывают.
Аналитики букмекерской компании PARI отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Девс» в основное время можно с коэффициентом 2.20, это примерно 43% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 2.75 (35%), ничья идет за 4.30 (22%).
Верите в выигрыш команды Артемия Панарина? Ставка в 1000 рублей на триумф «Рейнджерс» в основное время при благоприятном исходе принесет 2750 рублей.
Также доступны рынки на победы команд с учетом овертайма и серии буллитов. Итоговый успех «Нью-Джерси» оценен в 1.75, «Нью-Йорка» — в 2.10.
Предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.80, Ф2(+1.5) — за 1.40;
• Ф2(-1.5) можно взять за 3.50, Ф1(+1.5) — за 1.28.
Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 5.5 гола можно оформить за 1.67, ТМ 5.5 — за 2.20. Команды встречались в этом сезоне уже три раза и в каждой игре забрасывали на двоих минимум шесть шайб.
Наиболее вероятный автор гола в составах обоих коллективов — нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз. Американец в этом сезоне отличился уже 40 раз. Поставить на его шайбу можно за 2.25.
Прогноз и ставка на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Нью-Йорк»
На арене «Пруденшиал-центр» схлестнутся одни из самых результативных команд НХЛ в этом сезоне. «Девилз» за 74 матча забросили 257 шайб, «Рейнджерс» — 253 за такое же количество игр. К тому же друг с другом оппоненты часто выдавали яркие поединки. В этом сезоне в каждом из трех матчей они заколачивали на двоих минимум шесть голов, причем и «Нью-Джерси», и «Нью-Йорк» в каждой встрече забрасывали не меньше трех шайб.
Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4