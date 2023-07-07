Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Варвара Грачева — Арина Соболенко: прогноз на матч Уимблдона 7 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Варвара Грачева — Арина Соболенко 7 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

7 июня вторая ракетка мира Арина Соболенко постарается пройти в третий круг Уимблдона. Ее соперницей станет недавно перешедшая под цвета Франции Варвара Грачева. Девушки выйдут на корт не ранее 15.00 по московскому времени, в России игра показана не будет. Прежде теннисистки никогда друг с другом не встречались.

Дарья Касаткина. Дарья Касаткина — Виктория Азаренко: бодрая форма россиянки позволит ей пробиться в четвертый круг

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у Грачевой почти нет шансов пробиться в следующий круг. Ее победа оценена коэффициентом 8.25, что приблизительно 8% вероятности исхода. А на успех Соболенко выставлена котировка 1.08 (92%).

Ставка в 1000 рублей на бывшую россиянку в случае ее сенсационного выигрыша принесет выплату в 8250 рублей.

Тотал больше 18.5 гейма доступен за 1.76, ТМ 18.5 — за 2.09. В первом круге Соболенко катком прошлась по Удварди, а Грачева — по Джорджи.

При этом успех Арины с форой (-5.5) гейма оценен в 1.76. Но можете сделать ставку и на триумф Варвары с гандикапом (+5.5) за 2.09.

Счет 2:0 в пользу белорусской спортсменки предложен за 1.34. Семь предыдущих побед Соболенко были одержаны в двух партиях.

Новак Джокович. Стэн Вавринка — Новак Джокович: прогноз на матч Уимблдона 7 июля 2023 года

Прогноз и ставка на матч Варвара Грачева — Арина Соболенко

Арина очень мощно сыграла в первом круге против Удварди (6:3, 6:1), показав отличные цифры на подаче: восемь эйсов, всего две двойные ошибки, 81% выигранных розыгрышей на первом мяче и 71% на втором. Особенно серьезной разница оказалась по подачам навылет — 8:0.

Грачева, конечно, вводит мяч в игру лучше венгерской теннисистки, но большим количеством эйсов не выделяется. В пяти матчах на траве в этом сезоне она в среднем оформляла по две подачи навылет, так что составить конкуренцию Соболенко у нее вряд ли получится.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко по эйсам с форой (-4.5) за 1.85.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Арина Соболенко
Варвара Грачева
0
Читайте также
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стэн Вавринка — Новак Джокович: прогноз на матч Уимблдона 7 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости