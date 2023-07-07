7 июня вторая ракетка мира Арина Соболенко постарается пройти в третий круг Уимблдона. Ее соперницей станет недавно перешедшая под цвета Франции Варвара Грачева. Девушки выйдут на корт не ранее 15.00 по московскому времени, в России игра показана не будет. Прежде теннисистки никогда друг с другом не встречались.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у Грачевой почти нет шансов пробиться в следующий круг. Ее победа оценена коэффициентом 8.25, что приблизительно 8% вероятности исхода. А на успех Соболенко выставлена котировка 1.08 (92%).

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Тотал больше 18.5 гейма доступен за 1.76, ТМ 18.5 — за 2.09. В первом круге Соболенко катком прошлась по Удварди, а Грачева — по Джорджи.

При этом успех Арины с форой (-5.5) гейма оценен в 1.76. Но можете сделать ставку и на триумф Варвары с гандикапом (+5.5) за 2.09.

Счет 2:0 в пользу белорусской спортсменки предложен за 1.34. Семь предыдущих побед Соболенко были одержаны в двух партиях.

Прогноз и ставка на матч Варвара Грачева — Арина Соболенко

Арина очень мощно сыграла в первом круге против Удварди (6:3, 6:1), показав отличные цифры на подаче: восемь эйсов, всего две двойные ошибки, 81% выигранных розыгрышей на первом мяче и 71% на втором. Особенно серьезной разница оказалась по подачам навылет — 8:0.

Грачева, конечно, вводит мяч в игру лучше венгерской теннисистки, но большим количеством эйсов не выделяется. В пяти матчах на траве в этом сезоне она в среднем оформляла по две подачи навылет, так что составить конкуренцию Соболенко у нее вряд ли получится.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко по эйсам с форой (-4.5) за 1.85.

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