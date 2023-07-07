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ФОНБЕТ стал официальным партнером ФК «Акрон»

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«Акрон».
Фото Global Look Press

Футбольный клуб «Акрон» и букмекерская компания ФОНБЕТ заключили партнерское соглашение.

Партнерство подразумевает проведение совместных активностей для болельщиков — их большее вовлечение в жизнь клуба. В рамках сотрудничества логотип ФОНБЕТ появится на игровой форме «Акрона», брендинг спонсора будет также размещен на домашнем стадионе клуба.

«Мы рады этому партнерству и в связи с этим видим большой потенциал в еще более тесной работе с болельщиками. Букмекерская компания ФОНБЕТ является одним из лидеров своего рынка, активно поддерживает развитие спорта на разных уровнях и всегда готова к нестандартным решениям, что позволяет ей преимущественно выделяться на фоне остальных. Нашему динамично развивающемуся клубу близка такая философия, и мы уверены, что это сотрудничество получится взаимовыгодным», — сказал генеральный директор футбольного клуба «Акрон» Алексей Власов.

«Прошлогодний розыгрыш FONBET Кубка России показал, что футбол в регионах развивается, может быть конкурентоспособным и очень привлекательным для болельщиков. Ярким примером стал наш новый партнер — ФК «Акрон», который дошел до финальных стадий Пути регионов, поочередно выбив из турнира целую плеяду московских команд. Мы уверены, что в предстоящем сезоне выступление команды также будет запоминающимся, а наша совместная работа с клубом в новом сезоне поможет вывести «Акрон» на новый уровень», — отметил генеральный директор БК ФОНБЕТ Сергей Анохин.

Футбол
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ФК Акрон
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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 - : -
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