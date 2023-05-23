«Вальядолид» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 23 мая 2023 года
23 мая уже отметившая титул ла лиги «Барселона» в 36-м туре приедет в гости к «Вальядолиду». Встреча состоится в 23.00 по московскому времени на арене «Хосе Соррилья». Команды рассудит арбитр Сесар Сото Градо. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа Okko Спорт.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «блауграна» не испытает проблем. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.89, вероятность такого исхода — примерно 51%. Раздел очков доступен за 3.93 (25%), выигрыш хозяев — за 3.98 (24%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет доход в 3980 рублей, если соперники не определят сильнейшего.
«Барселона» была лучше «Вальядолида» в семи матчах подряд. Верите, что в этот раз «пусела» переломят тренд? На победу или ничью хозяев можно сыграть за 1.97.
В шести прошлых встречах с командой Пауло Пеццолано «Барса» чередовала разгромы с минимальными успехами (1:0). Кстати, поединок первого круга завершился со счетом 4:0. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.43.
«Вальядолид» уступил всухую в двух последних турах. «Обе забьют» предложен за 1.56, обратный вариант оценен в 2.44.
Три возможных итога противостояния, по мнению букмекеров, отражают солидное преимущество «Барселоны»:
Прогноз и ставка на матч «Вальядолид» — «Барселона»
За 14 предыдущих игр ла лиги «Вальядолид» не пропустил только в одной. Команда Пеццолано в этом сезоне достала из ворот 62 мяча. Хуже защита в примере лишь у «Эльче» (65 пропущенных). Родные фанаты тоже не особо помогают — у «пусела» два поражения дома подряд и одна виктория в пяти встречах на своем стадионе.
Но и каталонцы не сверкают на выездах — в трех матчах всего одна победа. В гостях парни Хави пропустили четыре гола за два поединка, хотя в 15 недавних визитах к соперникам они допустили семь результативных ударов по своим воротам.
Но есть нюанс «Барса» — уже чемпион Испании и лишена мотивации, тогда как «Вальядолид» борется за выживание и висит в зоне вылета. Так что триумф каталонцев не кажется гарантированным — особенно после домашнего поражения в прошлом туре от «Сосьедада» (1:2).
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.92.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 1
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 0
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|4 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9