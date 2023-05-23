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«Вальядолид» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 23 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Вальядолид» — «Барселона» 23 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Роберт Левандовски («Барселона»).
Фото Global Look Press

23 мая аутсайдер ла лиги «Вальядолид» попытается зацепиться за очки в игре против чемпиона Испании «Барселоны». Встреча 36-го тура начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Хосе Соррилья». Команды рассудит арбитр Сесар Сото Градо. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 36-й тур
23 мая, 23:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
Барселона

Букмекерская компания Olimpbet назвала фаворитами каталонцев. На викторию «блауграны» предложен коэффициент 1.89, вероятность такого исхода — примерно 51%. «Мирный» итог идет за 3.93 (25%), триумф хозяев — за 3.98 (24%).

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«Барселона» была сильнее «Вальядолида» в семи матчах подряд. Верите, что в этот раз «пусела» переломят тренд? На победу или ничью хозяев можно сыграть за 1.97.

На точный удар лучшего бомбардира чемпионата Роберта Левандовски представлена котировка 1.76.

В шести последних встречах с командой Пауло Пеццолано сине-гранатовые чередовали разгромы с минимальными выигрышами (1:0). Кстати, поединок первого круга завершился со счетом 4:0. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.43.

Вы можете предсказать, кто откроет счет? Первый мяч в исполнении «Барсы» можно взять за 1.67. Результативный дебют хозяев — за 2.39.

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«Вальядолид» уступил всухую в двух последних турах. Рынок «обе забьют» доступен за 1.56, обратный вариант оценен в 2.44.

Три наиболее возможных итога противостояния, по мнению букмекеров, отражают солидное преимущество «Барселоны»:

  • 1:1 идет за 7.36;

  • виктория «Барсы» 2:1 — за 8.50;

  • 1:0 и 2:0 в пользу каталонцев — за 10.0.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Вальядолид
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
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Квинси Промес

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Александр Соболев

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 9
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