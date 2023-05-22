«Сочи» и «Нижний Новгород» схлестнутся в матче 28-го тура чемпионата России. Сочинцы уже ни на что не претендуют в этом сезоне, тогда как нижегородцы сражаются за выживание и пока находятся на 14-й строчке. Игра состоится 22 мая на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 18.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: коэффициент на победу хозяев — 2.73, что составляет примерно 35% вероятности. Успех коллектива Дмитрия Хохлова доступен за незначительно меньшие 2.68 (36%). Ничья оценена в 3.38 (29%).

Три очка больше нужны нижегородцам, которые сражаются за выживание и еще сохранили шансы миновать даже стыковые матчи. Ставка в 1000 рублей на команду Сергея Юрана при благоприятном результате принесет 2730 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 5.80;

• 0:0 — за 7.01;

• победа любого из коллективов 1:0 — за 7.75.

Соперники отличаются не слишком часто: «Сочи» в среднем за игру в чемпионате отличается 1.3 раза, «Нижний Новгород» — ровно один раз. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящую игру доступен за 2.19, ТМ 2.5 — за 1.71. Друг с другом клубы тоже нечасто выдавали яркие поединки: хотя бы три взятия ворот на двоих оформили в трех из семи официальных столкновений в РПЛ и ФНЛ.

Рынок на меткие удары от обеих команд можно взять за 1.90, обратный вариант — за 1.89. «Сочи» и «Нижний Новгород» обменивались точными выстрелами тоже в трех из семи матчей.

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