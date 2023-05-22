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«Нижний Новгород» — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 22 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Нижний Новгород» — «Сочи» 22 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Сочи» на тренировке.
Фото Телеграм-канал «Сочи», Telegram

«Сочи» и «Нижний Новгород» схлестнутся в матче 28-го тура чемпионата России. Сочинцы уже ни на что не претендуют в этом сезоне, тогда как нижегородцы сражаются за выживание и пока находятся на 14-й строчке. Игра состоится 22 мая на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
22 мая, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Сочи

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: коэффициент на победу хозяев — 2.73, что составляет примерно 35% вероятности. Успех коллектива Дмитрия Хохлова доступен за незначительно меньшие 2.68 (36%). Ничья оценена в 3.38 (29%).

Три очка больше нужны нижегородцам, которые сражаются за выживание и еще сохранили шансы миновать даже стыковые матчи. Ставка в 1000 рублей на команду Сергея Юрана при благоприятном результате принесет 2730 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 5.80;

• 0:0 — за 7.01;

• победа любого из коллективов 1:0 — за 7.75.

Кристиан Нобоа (&laquo;Сочи&raquo;). «Нижний Новгород» — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ 22 мая 2023 года

Соперники отличаются не слишком часто: «Сочи» в среднем за игру в чемпионате отличается 1.3 раза, «Нижний Новгород» — ровно один раз. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящую игру доступен за 2.19, ТМ 2.5 — за 1.71. Друг с другом клубы тоже нечасто выдавали яркие поединки: хотя бы три взятия ворот на двоих оформили в трех из семи официальных столкновений в РПЛ и ФНЛ.

Рынок на меткие удары от обеих команд можно взять за 1.90, обратный вариант — за 1.89. «Сочи» и «Нижний Новгород» обменивались точными выстрелами тоже в трех из семи матчей.

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«Рома» — «Салернитана»: прогноз на матч серии А 22 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
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Федор Чалов

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 17
П
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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