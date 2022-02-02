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Сегодня, 17:15

«Валенсия» — «Кадис»: где смотреть матч Кубка Испании 2 февраля 2022 года в прямом эфире

Прямая трансляция матча 1/4 финала Кубка Испании «Валенсия» — «Кадис»
Егор Сергеев
Футболисты «Валенсии».
Фото Instagram

2 февраля 2022 года «Валенсия» примет «Кадис» в 1/4 финала Кубка Испании. Матч пройдет на стадионе «Месталья», начало в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-площадке Megogo. Эфир стартует в 22.55.

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Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Валенсии» можно за 1.65 — это примерно 58% вероятности. Успех «Кадиса» оценивается коэффициентом 5.80 (17%), а ничья доступна за 3.90 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Кадиса» можно выиграть 5800 рублей в случае успеха гостей.

Выход «Валенсии» в полуфинал Кубка Испании оценивается коэффициентом 1.37. Проход «Кадиса» доступен за 3.30.

Ф1(-1) идет за 2.24, а Ф2(+1) — за 1.70.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.17, а ТМ 2.5 — за 1.74.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.10. Противоположный исход доступен за 1.73.

Шансы «Валенсии» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 1.93.

Уверены, что «Кадис» способен отличиться минимум дважды? ИТБ2 (1.5) можно взять за 4.20.

Ждете, что обеим сборным по силам отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 9.10.

Испания. Кубок. 1/4 финала
02 февр, 23:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Кадис

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:0 — коэффициент 5.60;

· 2:0 — 6.80;

· 1:1 — 6.80.

Футбол
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ФК Валенсия
ФК Кадис
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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