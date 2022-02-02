2 февраля 2022 года «Валенсия» примет «Кадис» в 1/4 финала Кубка Испании. Матч пройдет на стадионе «Месталья», начало в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-площадке Megogo. Эфир стартует в 22.55.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Валенсии» можно за 1.65 — это примерно 58% вероятности. Успех «Кадиса» оценивается коэффициентом 5.80 (17%), а ничья доступна за 3.90 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Кадиса» можно выиграть 5800 рублей в случае успеха гостей.

Выход «Валенсии» в полуфинал Кубка Испании оценивается коэффициентом 1.37. Проход «Кадиса» доступен за 3.30.

Ф1(-1) идет за 2.24, а Ф2(+1) — за 1.70.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.17, а ТМ 2.5 — за 1.74.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.10. Противоположный исход доступен за 1.73.

Шансы «Валенсии» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 1.93.

Уверены, что «Кадис» способен отличиться минимум дважды? ИТБ2 (1.5) можно взять за 4.20.

Ждете, что обеим сборным по силам отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 9.10.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:0 — коэффициент 5.60;

· 2:0 — 6.80;

· 1:1 — 6.80.