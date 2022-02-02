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Сегодня, 19:15

Буркина-Фасо — Сенегал: где смотреть полуфинал Кубка Африки 2 февраля 2022 онлайн

Прямая трансляция матча 1/2 финала Кубка Африки Буркина-Фасо — Сенегал
Виталий Пудздрав
Садио Мане.
Фото AFP

2 февраля 2022 года сборные Буркина-Фасо и Сенегала сыграют друг против друга в 1/2 финала Кубка Африки. Встреча состоится на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо», начало в 22.00. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko. Эфир стартует в 21.40.

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Команда Алиу Сиссе — фаворит матча, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу сборной Сенегала можно за 1.83 — это около 52% вероятности. Успех Буркина-Фасо оценивается коэффициентом 6.00 (16%), а ничья доступна за — 3.00 (32%).

При ставке в 1 000 рублей на победу Сенегала можно выиграть 1 830 рублей в случае успеха команды Сиссе.

Выход в финал сборной Буркина-Фасо можно взять за 3.20. Проход Сенегала идет за 1.36.

Ф1(0) идет за 4.10, а Ф2(0) — за 1.24.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 3.00, а ТМ 2.5 — за 1.40.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.75. Обратный исход доступен за 1.42.

Шансы Буркина-Фасо отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 5.80.

Уверены, что Сенегал забьет минимум дважды? ИТБ2 (1.5) можно взять за 2.32.

Не сомневаетесь, что обеим сборным по силам отличиться минимум дважды? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 15.5.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 2.90, а удаления — 3.40.

Бертран Траоре — наиболее вероятный автор гола в составе сборной Буркина-Фасо. Поставить на его голевой успех можно за 5.40.

Мане — лучший бомбардир сборной Сенегала на турнире с двумя мячами. Сделать ставку на гол Садио можно за 2.30.

Кубок Африки. 1/2 финала
02 февр, 22:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Буркина-Фасо
Сенегал

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 0:1 — коэффициент 4.20;

· 0:2 — 6.10;

· 0:0 — 6.00.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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