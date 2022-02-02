Прогноз на матч 1/2 финала Кубка Африки по футболу Камерун — Египет

3 января в 1/2 финала Кубка Африки между собой сыграют команды Камеруна и Египта. Встреча пройдет на городском стадионе Яунде и начнется в 22.00. Трансляцию смотрите в сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Камерун. На успех команды можно поставить с котировкой 2.22 — это примерно 43% вероятности. Ничью предлагается взять за 2.75. (32%), а победа Египта есть в линии за 4.30 (25%).

Ф1(-1.5) идет за 2.90, а Ф2(+1.5) за 1.40.

При ставке в 1 000 рублей на победу Египта потенциальная выплата составит 4 300 рублей.

Ставку «Египет не проиграет» можно взять за 1.66.

Шансы Камеруна забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 7.10.

Уверены, что Египет отличится больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 4.40.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу Камеруна. На него можно поставить за 4.60.

· ТМ 1.5 — 2.26;

· обе забьют: нет — 1.51;

· точный счет: 1:5 — 150.