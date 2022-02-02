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Камерун — Египет: прогноз и ставки на полуфинал Кубка Африки 3 февраля 2022 года

Прогноз на матч 1/2 финала Кубка Африки по футболу Камерун — Египет
Матвей Леонов
Мохамед Салах.
Фото AFP

3 января в 1/2 финала Кубка Африки между собой сыграют команды Камеруна и Египта. Встреча пройдет на городском стадионе Яунде и начнется в 22.00. Трансляцию смотрите в сервисе Okko.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Камерун. На успех команды можно поставить с котировкой 2.22 — это примерно 43% вероятности. Ничью предлагается взять за 2.75. (32%), а победа Египта есть в линии за 4.30 (25%).

Ф1(-1.5) идет за 2.90, а Ф2(+1.5) за 1.40.

При ставке в 1 000 рублей на победу Египта потенциальная выплата составит 4 300 рублей.

Ставку «Египет не проиграет» можно взять за 1.66.

Шансы Камеруна забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 7.10.

Уверены, что Египет отличится больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 4.40.

Кубок Африки. 1/2 финала
03 февр, 22:00. Olembe (Яунде)
Камерун
Египет

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу Камеруна. На него можно поставить за 4.60.

· ТМ 1.5 — 2.26;

· обе забьют: нет — 1.51;

· точный счет: 1:5 — 150.

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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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