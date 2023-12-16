«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: команда Гвардиолы развлечется перед поездкой на КЧМ
16 декабря «Манчестер Сити» проведет последний матч перед поездкой на Клубный чемпионат мира. В 17-м туре АПЛ команда Пепа Гвардиолы сразится на «Этихаде» с «Кристал Пэлас». Игра начнется в 18.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Пол Тирни.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей почти нет шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 15.0, что примерно 3% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.35 (14%), а успех «Сити» предложен за некрупные 1.20 (83%).
Лондонцы проиграли шесть из восьми последних матчей АПЛ. На то, что в игре с «горожанами» их ждет поражение с разницей в два и более мяча (Ф1(-1.5), котировка — 1.60.
Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.54, ТМ 2.5 — в 2.44.
Если случится обмен голами, сыграет ставка за 2.33. Если этого не произойдет, сработает 1.61. Кстати, действующий чемпион пропустил в семи матчах подряд.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «Сити» за 5.92.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»
Для «Манчестер Сити» матч против «Кристал Пэлас» станет последним перед поездкой на Клубный чемпионат мира, где в полуфинале его уже ждет японская «Урава». «Горожанам» будет важно сыграть уверенно и набрать три очка, чтобы еще сильнее не отпустить лидирующий «Ливерпуль». Да, на поле не выйдет Эрлинг Холанн, но в Лиге чемпионов Пеп доказал, что у него есть талантливые ребята в обойме. А уж разделаться дома со слабеньким и проигрывающим всем подряд «Кристал Пэлас» будет не очень сложно.
Рекомендуемая ставка: победа «Сити» с форой (-1.5) за 1.60.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5