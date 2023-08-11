11 августа в четвертом туре чемпионата России лидер таблицы «Спартак» приедет в гости к «Уралу», который замыкает топ-4. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени. Игру на «Екатеринбург Арене» обслужит судейская бригада Кирилла Левникова. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 17.55 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у красно-белых больше шансов на три очка: взять триумф гостей можно с коэффициентом 2.11, что составляет примерно 45% вероятности. Выигрыш «Урала» предложили с котировкой 3.54 (28%). Ничья доступна за 3.59 (27%).

В первом туре оранжево-черные преподнесли сюрприз и одолели ЦСКА (2:1) на «Екатеринбург Арене». Считаете, что коллектив Виктора Гончаренко снова ждет успех в битве с фаворитом из Москвы? Ставка в 1000 рублей на «шмелей» в случае удачного исхода принесет 3540 рублей.

Виктория хозяев с форой (0) идет за 2.55. Если верите в москвичей, но хотите подстраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.54.

В трех недавних официальных встречах соперники неизменно обменивались меткими выстрелами. «Обе забьют» дали за 1.73, обратный вариант — за 2.09.

Все пять поединков «Спартака» на старте сезона пробили «верх» по результативности. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.89, ТМ 2.5 — за 1.96.

«Урал» не пропустил уже в трех матчах подряд: против «Нижнего Новгорода» (0:0) с «Оренбургом» (2:0) в РПЛ и «Ростова» (1:0) в Кубке России. Сыграть на то, что гости не пробьют Илью Помазуна, можно за 4.18.

Этим летом парни Гильермо Абаскаля еще ни разу не оформили меньше двух точных ударов за 90 минут. Индивидуальный тотал красно-белых выше 1.5 гола представлен за 2.05.

Два из трех наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, говорят в пользу виктории москвичей:

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