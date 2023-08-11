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«Урал» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 11 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Урал» — «Спартак» 11 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Гильермо Абаскаль («Спартак»).
Фото Global Look Press

11 августа в четвертом туре чемпионата России лидер таблицы «Спартак» приедет в гости к «Уралу», который замыкает топ-4. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени. Игру на «Екатеринбург Арене» обслужит судейская бригада Кирилла Левникова. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 17.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у красно-белых больше шансов на три очка: взять триумф гостей можно с коэффициентом 2.11, что составляет примерно 45% вероятности. Выигрыш «Урала» предложили с котировкой 3.54 (28%). Ничья доступна за 3.59 (27%).

В первом туре оранжево-черные преподнесли сюрприз и одолели ЦСКА (2:1) на «Екатеринбург Арене». Считаете, что коллектив Виктора Гончаренко снова ждет успех в битве с фаворитом из Москвы? Ставка в 1000 рублей на «шмелей» в случае удачного исхода принесет 3540 рублей.

Виктория хозяев с форой (0) идет за 2.55. Если верите в москвичей, но хотите подстраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.54.

В трех недавних официальных встречах соперники неизменно обменивались меткими выстрелами. «Обе забьют» дали за 1.73, обратный вариант — за 2.09.

Все пять поединков «Спартака» на старте сезона пробили «верх» по результативности. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.89, ТМ 2.5 — за 1.96.

«Урал» не пропустил уже в трех матчах подряд: против «Нижнего Новгорода» (0:0) с «Оренбургом» (2:0) в РПЛ и «Ростова» (1:0) в Кубке России. Сыграть на то, что гости не пробьют Илью Помазуна, можно за 4.18.

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Этим летом парни Гильермо Абаскаля еще ни разу не оформили меньше двух точных ударов за 90 минут. Индивидуальный тотал красно-белых выше 1.5 гола представлен за 2.05.

Два из трех наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, говорят в пользу виктории москвичей:

  • 1:1 — за 6.20;
  • 1:0 — за 8.00;
  • 2:1 — за 8.25.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
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Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
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