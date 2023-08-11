«Бернли» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 11 августа 2023 года
11 августа матчем «Бернли» и «Манчестер Сити» стартует новый сезон АПЛ. Игра пройдет на арене «Терф Мур», стартовый свисток арбитра Крэйга Поусона прозвучит в 22.00 по московскому времени. В России встреча показана не будет.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Манчестер Сити» наберет первые три очка в чемпионате. На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.38, что приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.43 (18%), успех «Бернли» — за 8.75 (10%).
Если хозяева сенсационно победят, ставка в 1000 рублей на них обернется шикарным выигрышем в 8750 рублей.
Можете подстраховать бордовых: условие 1Х предложено за 3.30, Ф1(+1.5) — 1.86. Если же считаете, что «Сити» победит с разницей минимум в два гола, оформите Ф2(-1.5) за 2.02.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.30. В последних трех матчах АПЛ между командами не забивалось и трех голов.
«Сити» не пропустил от «Бернли» в десяти из 11 предыдущих встречах. На отсутствие гола хозяев можно поставить за 2.00.
Вариант «обе забьют» идет за 2.01, «обе забьют — нет» — за 1.81.
Эксперты убеждены, что Эрлинг Холанн откроет счет голам в новом сезоне АПЛ: на его результативный удар выставлена котировка 1.50.
На два и более забитых «Сити» мяча коэффициент — 1.45, на три и более — 2.25.
Прогноз и ставка на матч «Бернли» — «Манчестер Сити»
«Бернли» — самый удобный для «Сити» соперник в АПЛ в последние годы. С 2016-го «горожане» выиграли у бордовых 14 из 15 матчей с общим счетом 52:5. В среднем на этом отрезке в ворота аутсайдера влетало по 3.46 мяча за игру. Причем с 2010 года клуб из Ланкашира всего раз забил манчестерцам более одного гола за 90 минут.
Восемь последних встреч завершились победами «Ман Сити» с разницей минимум в два мяча. Буквально все указывает на то, что такая же разница будет и на этот раз. Тем более коэффициент на это событие очень приятный.
Рекомендуемая ставка: победа «Сити» с форой (-1.5) мяча за 2.02.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0